Toute La Réunion en vigilance fortes pluies et orages

Toute La Réunion est placée en vigilance jaune fortes pluies et orages prévues ce jeudi 19 février 2026. Cela au moins jusqu'à 19 heures. "Au cours de l'après-midi, les averses se généralisent dans les hauts et prennent un caractère modéré avec localement de bons cumuls", indique Météo France. Un coup de tonnerre n'est pas exclus dans les hauts (Photo : rb/www.imazpress.com)

Selon les prévisions de Météo France, "les averses parfois fortes débordent ensuite sur le nord et le nord-ouest du département tandis que le littoral sud et sud-ouest semble rester à l'écart".

L'après-midi est donc prévue assez humide.

