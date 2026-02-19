Grand Raid : Diagonale et Zembrocal sans Cilaos... mais peut-être avec la forêt de Bélouve

Alors que l’organisation du Grand Raid prévoyait de dévoiler officiellement les parcours mi-mars, une fuite dans la presse a contraint son président, Pierre Maunier, à confirmer dès à présent un changement majeur : la Diagonale des Fous et la Zembrocal ne passeront pas par Cilaos. Il s’explique sur cette annonce précipitée et détaille pour Imaz Press les ajustements à venir. Quelques kilomètres supplémentaires et un passage dans la forêt de Bélouve ne sont pas exclus. (Photo rb/www.imazpress.com)

L’information circule sur certains médias locaux et les réseaux sociaux. Elle est confirmée. La Diagonale des Fous et la Zembrocal Trail ne passeront pas par Cilaos lors de la prochaine édition du Grand Raid.

Contacté après la publication de plusieurs articles évoquant ce changement, Pierre Maunier, président de l’association Grand Raid, parle d'"indiscrétion".

"Il s’agit d’une information divulguée par une personne qui ne devait pas le faire. Ce n’est pas de notre ressort et ça nous met dans l'embarras, puisque même les compétiteurs n’étaient pas au courant". Ce n’est pas comme ça que nous souhaitions annoncer les changements de parcours", regrette-t-il.

- Une décision motivée par la sécurité -

Le 16 février 2026, lors d’une conférence de presse organisée dans le cadre d’un droit de réponse, Pierre Maunier avait évoqué des évolutions à venir, sans entrer dans les détails. La confirmation est aujourd’hui claire : "Effectivement, la Zembrocal et la Diagonale ne passeront pas à Cilaos, c’est sûr", précise le président. Et ce, "peu importe les résultats des municipales".

En cause, des enjeux de sécurité liés à la circulation et à la forte affluence dans le cirque. "C’est une perte économique pour Cilaos, c’est vrai, mais c’est une question de sécurité, notamment au niveau du tunnel de Gueule Rouge. Pendant le Grand Raid, c'est plus d'une quinzaine de bus qui y passent, sous escorte de gendarmerie. Il y a beaucoup trop de monde et ça peut être dangereux en cas d'accident", explique-t-il.

Le Trail de Bourbon, en revanche, continuera de traverser le cirque.

- Une annonce précipitée -

Initialement, l’organisation comptait dévoiler l’ensemble des parcours lors d’une conférence de presse prévue le 17 mars, avec la présentation de l’affiche officielle et des chiffres de préinscriptions. "On voulait attendre que passent les municipales pour prendre contact avec les différents maires et valider définitivement les parcours, car nous sommes dans un contexte d’élection", rappelle Pierre Maunier.

La fuite a contraint l’équipe à accélérer le calendrier. "Maintenant, à cause de cette information sortie prématurément, on est obligé de travailler en urgence avec les équipes".

Comme chaque année, les tracés sont soumis aux équipes du Parc national et à l’ONF. "On soumet les parcours, on voit s’il existe des problématiques ou des contraintes, et on valide ensemble", détaille-t-il, insistant sur la volonté de concevoir un événement en osmose avec la nature.

- Un parcours plus exigeant ? -

Ces modifications pourraient entraîner un léger allongement de la Diagonale des Fous. "On pourrait passer de 175 à 178 kilomètres", confie Pierre Maunier. "Les coureurs feront peut-être des découvertes un peu plus techniques… Peut-être avec un passage dans la forêt de Bélouve". En pleine saison cyclonique, l’organisation prévoit également des alternatives. "On prévoit toujours un plan B", rappelle-t-il.

Malgré les ajustements et la polémique autour de l’annonce anticipée, le président se veut rassurant : "Une chose est sûre, le compétiteur de trail ne sera pas déçu. Il y aura du challenge, de la découverte et de la motivation supplémentaire".

Les parcours officiels devraient être présentés le 17 mars prochain. Le Grand Raid aura lieu du 15 au 18 octobre 2026.

