Grand Raid : les tarifs pour l'édition 2026 font grincer des dents

Le Grand Raid commence doucement à communiquer sur les modalités de l'édition 2026. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les nouveaux tarifs ne plaisent pas - du tout - au public. Les prix de toutes les courses ont augmenté de 30 euros en comparaison avec l'année précédente. Année où les prix avaient déjà été augmentés par l'association... Il faudra désormais débourser pas moins de 260 euros pour la Diagonale des fous, contre 230 euros en 2025, et 210 euros en 2024 (Photo d'archive : www.imazpress.com)

Dès l'annonce des nouveaux tarifs, la colère des internautes n'a pas tardé à s'exprimer sur les réseaux sociaux.

"Bientôt faudra pendre un crédit pour pouvoir s’inscrire à ces course entre l’inscription et le nécessaire à côté. Abuser ces prix", commente un homme. "Je devais m'inscrire sur une course mais vu l'augmentation des prix. Je préfère laisser ma place...", annonce un second. "Totoch !!!! Nora plus personnes pour courrir à ce prix la !! Sera le bonne organisateur va faire grand raid zot même !! Lé abuser quand même !!", dénonce une autre internaute.

Des commentaires de ce genre, il y en a déjà des centaines, moins de 4 heures après la publication officielle sur les réseaux sociaux du Grand Raid.

Les organisateurs, eux, avaient semble-t-il anticipé cette levée de boucliers, justifiant les prix avant même leur annonce : "Nous sommes bien conscients que l'augmentation sera commentée. Le Grand Raid Réunion reste une association et notre objectif n'est pas de faire du profit. Cependant, nous ne pouvons pas non plus mettre l'association en difficulté", se justifie Pierre Maunier, président de l'association Grand Raid.

"De nombreuses charges ont augmentées (sic), avec en parallèle des diminutions de financement, pour des raisons inhérentes aux restrictions auxquelles sont contraintes les collectivités", écrit l'association. "Les aspects "sécurité" sont également devenus majeurs et entraînent des charges supplémentaires. Dans ce contexte a été décidé cette augmentation, avec des tarifs qui restent dans la norme des courses de cette nature", précise-t-elle.

Des justifications qui ne semblent pas - du tout - convaincre le public...

