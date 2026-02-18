[Photos] Municipales à Saint-André : Jean-Marie Virapoullé veut "corriger les erreurs de Joé Bédier"

Digne héritier de son père dont il a le soutien, Jean-Marie Virapoullé se relance dans la course aux municipales sur la ville de Saint-André. À coup de porte-à-porte et de réunions militantes, le candidat sans étiquette souhaite "redresser la ville de Saint-André après le passage du cyclone Bédier" (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Lors du porte-à-porte, j'invite les gens aux réunions que j'organise dans les quartiers", explique Jean-Marie Virapoullé. "C'est l'occasion d'avoir des échanges directs avec les personnes, répondre à leurs questions."

Il le dit, "rien ne remplace le terrain". Même s'il concède que sa campagne "se fait beaucoup sur les réseaux sociaux pour présenter le programme en vue de ces élections".

Le candidat organisera un meeting place de la centrale le dimanche 1er mars.

- Saint-André, "un parc cabri" -

Jean-Marie Virapoullé se désigne comme un "combattant présent en politique depuis 30 ans". Il s'assure, "j'exerce divers mandats qui me confèrent une solide expérience pour être maire et mettre un terme au mandat de Joé Bédier dont le bilan est très mauvais".

"Aujourd'hui Saint-André est un immense parc cabri avec des herbes hautes, des espaces publics non entretenus", fustige le candidat.

Le "maire s'était engagé à créer des zones d'activités à la Cressonnière mais rien n'est fait". "Le bilan est nul", martèle-t-il.

- L'urgence est "l'accès à l'eau" -

Pour Jean-Marie Virapoullé, l'urgence est aux "besoins vitaux de la population", à savoir "l'accès à l'eau".

Le candidat promet "un plan sur l'eau pour rétablir cette situation à court terme dans les deux ans qui viennent". "Nous allons renouveler les tuyaux percés, reprendre totalement le chantier de l'avenue Île de France pour renouveler le réseau d'eau potable."

Candidat à Saint-André, il souhaite également rénover le réseau d'assainissement pluvial.

Il l'assure, "si je change les tuyaux, cela va permettre de réduire fortement les coupures en période de sécheresse".

Deuxième point, si les tuyaux sont changés, il faut aussi "stocker l'eau et créer de nouveaux réservoirs à Dioré et Ravine Creuse", ajoute Jean-Marie Virapoullé.

Enfin, dernier point, "la réhabilitation du captage des Citronniers sur la route de Salazie afin d'avoir une ressource en eau complémentaire", indique le candidat.

Des réaménagements qui, dans le programme du candidat à Saint-André, s'ajouteraient à l'envie de "redistribuer une partie de l'eau qui va aujourd'hui dans l'ouest dans le cadre du basculement, vers l'est".

- Une guerre fratricide à Saint-André -

Parmi les candidats que devra affronter Jean-Marie Virapoullé, son frère, Laurent Virapoullé, affilié au Rassemblement national.

Les deux fils du maire historique de la commune, Jean-Paul Virapoullé.

Jean-Marie, candidat malheureux des municipales de 2020, a perdu face au maire actuel, Joé Bédier.

Ils seront opposés à Stéphane Soupramanien, Eric Fruteau, Jean-Michel Sautron, Léopoldine Settama-Vidon, ou encore Jean-Marie Cotaya.

