Escroquée de 830.000 euros par un faux Brad Pitt, Anne porte plainte contre ses banques

Victime d’une escroquerie au faux Brad Pitt et lésée de 830.000 euros, Anne Deneuchatel attaque ses banques en justice pour manquement à leur obligation de vigilance, selon les informations de Challenges. Une enquête pour "escroquerie" a été ouverte par le parquet de Saint-Denis, ici, à La Réunion, où réside Anne, la victime de l’arnaque.

Son témoignage à la télévision en janvier 2025 avait défrayé la chronique, Anne Deneuchatel, escroquée de 830.000 euros par un brouteur se faisant passer pour Brad Pitt, a décidé de se retourner contre ses établissements bancaires.

Pendant près de deux ans, la quinquagénaire était persuadée d'entretenir une relation amoureuse avec le célèbre acteur américain, alors qu'elle avait affaire à un arnaqueur qui générait des documents d’identité falsifiés et de faux selfies grâce à l'intelligence artificielle.

- Anne Deneuchatel porte plainte contre deux banques -

Anne Deneuchatel porte plainte contre deux banques, rapportent nos confrères de Challenges. "Opération Mr William Bradley Pitt" pour 35.000 euros, "Transplantation rein William Bradley Pitt Clinic Mayo Dr Hatem" pour 59.000 euros, ou encore "Solde opération transplantation rein gauche Mr William Bradley Pitt Clinic Mayo États-Unis" pour 59.000 euros...

Autant de libellés qu'Anne Deneuchatel reproche à ses banques d'avoir validés. Au total, ce sont 18 ordres de virement différents, n'ayant alerté personne dans les deux banques, qui sont pointés du doigt.

L’action en justice vise à obtenir une indemnisation proportionnelle aux préjudices subis.

- Le parquet de Saint-Denis ouvre une enquête -

Une enquête pour "escroquerie" a été ouverte par le parquet de Saint-Denis à La Réunion, lieu où réside Anne, la victime de l’arnaque qui a perdu 830.000 euros.

Le parquet de Saint-Denis a confié l'enquête à la brigade financière de la police afin d’"identifier les comptes bénéficiaires des fonds".

www.imazpress.com/[email protected]