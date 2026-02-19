Volcan : l'éruption se poursuit, le panache de dioxyde de soufre visible depuis l'espace

Septième jour d'éruption au Piton de la Fournaise. "Une seule bouche éruptive reste active sur le flanc sud-sud-est, avec des fontaines visibles depuis le Piton de Bert", indique l'Observatoire volcanologique. Le panache de dioxyde de soufre causé par cette éruption a été capturé par le satellite Copernicus. Ce jeudi 19 février 2026, le nombre d'éboulements est en augmentation notamment au niveau du cône en formation sur le site éruptif. L'enclos reste interdit d'accès (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le panache s'étend sur plus de 550 km à travers l'océan Indien en direction de Madagascar, indique Copernicus.

- Un seul site éruptif actif sur le Piton de la Fournaise -

Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan.

Depuis le 14 février, "296 séismes volcano-tectoniques superficiels ont été enregistrés sous la zone sommitale entre 1,6 et 2,1 km de profondeur", note l'OVPF.

La persistance de cette activité sismique sous le sommet montre que le système d’alimentation reste sous pression. De nouvelles ouvertures de fissures restent possibles dans les prochaines heures.

Le front de la coulée de lave reste figé dans la partie basse des Grandes Pentes à environ 2,6 km de la route et à 660 m d’altitude.

Les parties actives de la coulée se concentrent toujours à proximité du site éruptif avant le cassé des Grandes Pentes.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi matin 13 février 2026. La lave a jailli après une courte et importante crise sismique qui a débuté à 9h25. Regardez.

- L'enclos reste fermé à la population -

Au début de l'éruption, le préfet déclenché en urgence l’alerte 2.1 "Orsec volcan : éruption dans l’enclos" interdisant l'accès à l'enclos au public.

Sur le terrain et les réseaux sociaux, pourtant, certains bravent l'interdit, affichant leurs vidéos au plus près des fissures...

La préfecture rappelle que "le plan Orsec Volcan est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services".

- Le volcan en éruption pour la deuxième fois de l'année -

La dernière éruption remonte à moins d'un mois. Après deux années de sommeil, le Piton de la Fournaise s'était réveillé le dimanche 18 janvier 2026 à 19h45.

L'éruption avait été courte. Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

Avant cet événement, la dernière éruption avait eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023.

