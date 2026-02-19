Campagne sucrière : des planteurs toujours pas payés, Tereos évoque un fichier de paiement complexifié

Ce jeudi 19 février, les planteurs de la CGPER et l'Upna se sont mobilisés devant l'usine du Gol à Saint-Louis. Les agriculteurs protestent contre le non versement de sommes qui auraient dû leur être payées depuis plusieurs semaines. Ils décrivent une situation "inacceptable" qui "fragilise nos exploitations". Dans un communiqué, l'industriel Tereos justifie ces retards par le fait que "le calcul des règlements intègre de nouveaux paramètres variables". (Photo : sly/www.imazpress.com)

"Les planteurs ont respecté leurs engagements. Ils ont livré leur production. Ils attendent aujourd’hui le règlement des sommes qui leur sont dues", peste la CGPER.

"Il en va de la survie de nos exploitations, du respect de notre travail et de l’avenir de la campagne 2026."

- Les syndicats exigent le versement immédiat des sommes dues -

"Il est inacceptable que les planteurs servent une fois de plus de variable d’ajustement. Derrière ces retards de paiement, ce sont des familles en difficulté, des exploitations en danger, des charges urgentes à honorer et une trésorerie plombée. Les planteurs ne peuvent ni comprendre ni accepter qu’un argent qui leur est dû soit retenu sans justification valable", s'indigne Jean-Michel Moutama.

La CGPER dénonce cette situation, d’autant plus qu’elle intervient "dans un contexte catastrophique pour les planteurs, déjà lourdement fragilisés par les difficultés économiques, l’augmentation des charges, les aléas climatiques et l’incertitude permanente qui pèse sur l’avenir de la filière canne".

La CGPER exige le versement immédiat des sommes dues et appelle Téréos OI à prendre ses responsabilités.

- Le fichier de paiement complexifié -

Dans un communiqué envoyé ce jeudi 19 février, l'industriel Tereos justifie ces retards de paiement des planteurs par le fait que "le calcul des règlements à destination des planteurs intègre de nouveaux paramètres variables introduits pendant la campagne 2025".

"Les décisions de juillet 2025 et décembre 2025 du CPCS ont en effet complexifié le système de paiement habituel", précise Tereos.

L'industriel l'assure, "nos équipes sont mobilisées à 100% sur ce sujet pour s’assurer que chaque planteur perçoive un règlement dans le respect des accords de l’interprofession. À ce stade, il reste des divergences dans ces données et les équipes mettent tout en œuvre pour y remédier.

Dès que le fichier de paiement sera stabilisé, Tereos communiquera la date de paiement.

www.imazpress.com/[email protected]