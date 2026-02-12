Retard de paiement des planteurs : une situation intolérable et injustifiable

Nous sommes déjà à la mi-février et, à ce jour, les planteurs attendent toujours le versement de sommes qui auraient dû leur être payées depuis plusieurs semaines. Ces fonds, issus d’Albioma, sont pourtant déjà en possession de Téréos OI depuis près de quinze jours (Photo : sly/www.imazpress.com)

La CGPER tient à dénoncer avec la plus grande fermeté cette situation inadmissible, d’autant plus grave qu’elle intervient dans un contexte catastrophique pour les planteurs, déjà lourdement fragilisés par les difficultés économiques, l’augmentation des charges, les aléas climatiques et l’incertitude permanente qui pèse sur l’avenir de la filière canne.

Il est inacceptable que les planteurs servent une fois de plus de variable d’ajustement. Derrière ces retards de paiement, ce sont des familles en difficulté, des exploitations en danger, des charges urgentes à honorer et une trésorerie plombée. Les planteurs ne peuvent ni comprendre ni accepter qu’un argent qui leur est dû soit retenu sans justification valable.

La CGPER exige le versement immédiat des sommes dues et appelle Téréos OI à prendre ses responsabilités. Le respect des planteurs, de leur travail et de leur survie économique passe par le respect des engagements financiers, dans les délais.

La CGPER prévient que, sans réaction rapide et concrète, elle se réserve le droit d’envisager toutes les actions nécessaires pour défendre les intérêts des planteurs et faire respecter leurs droits.

Les planteurs ont trop donné.

Ils n’ont plus le temps d’attendre.

Ils exigent le respect.

Moutama Jean-Michel

Président de la CGPER