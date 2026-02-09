Municipales : candidat au Tampon, Alexis Chaussalet a déposé sa liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir"

Ce lundi 9 février 2026 à 11 heures, la liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir", menée par Alexis Chaussalet au Tampon pour les élections municipales et communautaires, a officiellement déposé sa liste candidate à la sous-préfecture de Saint-Pierre. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photos : Alexis Chaussalet)

Nous sommes les premiers candidats du Tampon à franchir cette étape décisive dans le cadre des élections municipales et communautaires.

Ce dépôt n’est pas un acte improvisé. Nous sommes prêts depuis longtemps. Prêts parce que cette candidature est le fruit d’un travail politique et citoyen engagé depuis des mois, construit sur le terrain, au contact direct des habitantes et des habitants du Tampon.

La démarche s’est voulue, dès le départ, collective et populaire. Ce matin, une vingtaine de colistiers et colistières sur les 55 que compte la liste étaient présents pour déposer ensemble cette candidature. Un geste fort, qui dit tout de notre méthode : ici, aucune figure isolée, aucun projet hors-sol, mais un collectif soudé, représentatif, engagé.

Depuis le mois de mai 2024, nous avons lancé une grande consultation citoyenne, inédite par son ampleur et sa durée. Réunions de quartier, échanges directs, temps de parole partagés : de cette écoute est né notre programme municipal. Un programme issu de la parole des citoyens, de leurs réalités, de leurs urgences et de leurs espoirs pour le Tampon, que l'on peut retrouver en intégralité sur le site internet letampon2026.fr.

Ce dépôt de liste marque une étape politique majeure. Il confirme qu’une autre manière de faire de la politique municipale est possible : remettre la décision entre les mains de celles et ceux qui vivent la ville au quotidien, reconnaître que toutes les expériences ont de la valeur et faire irruption, collectivement, dans la vie de la cité.

La liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir" entre dans cette campagne avec détermination, clarté et ambition.