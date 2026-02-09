Renfort militaire : 75 gendarmes de l’escadron mobile de Bourgoin-Jallieu à La Réunion

Ils arrivent tout droit d'Isère. Ce lundi 9 février 2026, 75 militaires de l’escadron de gendarmerie mobile (EGM) de la ville de Bourgoin-Jallieu, ont pris connaissance de leurs nouvelles missions sur notre île. À La Réunion, ils vont devoir intervenir dans différents domaines : lutte contre les stupéfiants et les bandes, violences intra-familiales, mais aussi insécurité routière. (Photo : Gendarmerie de La Réunion)

Le commandement de la gendarmerie de La Réunion accueille des collègues, militaires de Bourgoin-Jallieu.

"Cette unité est déployée pour renforcer l'action de la gendarmerie au sein du territoire réunionnais et ainsi contribuer à la sécurité de tous" explique la Gendarmerie de La Réunion.

Dans le cadre du plan anti-bandes initié par le Préfet de La Réunion, l’EGM réalise également des missions au profit de la Police Nationale de La Réunion.



"Cette journée illustre l’importance accordée à la connaissance des enjeux locaux, à la prévention et à l'ancrage territorial des forces de gendarmerie auprès de la population" peut-on lire sur la publication facebook de la Gendarmerie de La Réunion.

- Un plan "anti-bandes" pour La Réunion -

Lancé à l’initiative du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, le plan d’action départemental pour la restauration de la sécurité du quotidien s'est mis en place à La Réunion sous l’autorité du préfet Patrice Latron.

Ce plan repose sur un "diagnostic territorial précis de la délinquance "et s’articule autour de trois axes majeurs : la lutte contre les trafics de stupéfiants, la prévention et la répression des violences de bandes, ainsi que l’implication accrue des maires et des citoyens dans la sécurité locale.

La cellule départementale anti-bandes (CDAB) : réunie une dizaine de fois depuis février 2025, sous le pilotage du directeur de cabinet du préfet, assure un suivi global du phénomène, permettant une analyse à 360° de la situation des individus signalés. Elle coordonne les interventions de terrain et met en place systématiquement des contrôles administratifs des familles de délinquants rigoureux (CAF, droit au séjour, logement social).

Un suivi réactif des réseaux sociaux, permet d'empêcher l'organisation de rassemblements illicites et de détecter rapidement les signaux d'alerte.

- Renforcer la sécurité publique -

Des groupes de travail spécifiques sont mis en place, notamment sur la sécurisation de l'habitat social avec les bailleurs et la justice, ou encore sur l'élimination des véhicules hors d'usage, sources de nuisances et de risques pour la sécurité publique.

Une convention est par ailleurs en cours d’établissement, entre la préfecture, la Justice et les bailleurs sociaux, afin de renforcer la sécurité et la tranquillité dans les logements sociaux en répondant mieux aux incivilités et occupations illicites.

Une présence renforcée sur le terrain, au plus près des habitants, grâce à des patrouilles pédestres, cyclistes et motorisées assurées par les forces de l’ordre, et le renfort permanent d’un escadron de gendarmerie mobile.

Un soutien renforcé de l’État aux communes notamment pour installer la vidéo-protection dans les zones encore non couvertes, grâce à un financement prioritaire via le fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) ;

La proposition aux maires du dispositif de participation citoyenne de sécurité avec la structuration d’un réseau de citoyens référents dans une approche partenariale et solidaire ;

- Le rappel à l’ordre dans le cadre du pouvoir de police des maires permettant de prévenir les comportements qui ne respectent pas l'ordre et la tranquillité publics (ex : conflits de voisinage, présence de mineurs non accompagnés dans des lieux publics à des heures tardives, incivilités...) ;

- Le renforcement de la police municipale et une meilleure coordination avec les forces de sécurité intérieure pour assurer une présence accrue lors des périodes les sensibles en matière de délinquance.

Le préfet de La Réunion réaffirme son engagement à lutter contre le phénomène des bandes, en renforçant la coopération entre les forces de sécurité, la justice, les collectivités et les acteurs sociaux.

