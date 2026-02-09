À retenir ce soir : randonneur décédé, un vaccin pour la variole du singe, le conducteur d'un SUV condamné, braconnage de tangues et Gezani

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 9 février 2026 : - Disparition au Piton des Neiges : le corps sans vie de Mouddassir Amod, 23 ans, retrouvé - Variole du singe : lancement de la campagne de vaccination à La Réunion - Saint-Pierre : le conducteur d'un SUV en fuite après avoir percuté un cycliste, condamné à 5 ans de prison - Chasse tangue : six procédures engagées contre des braconniers, une trentaine d'animaux saisis - Gezani, une menace cyclonique sérieuse pour la côte est de Madagascar

Ce lundi 9 février 2026, le corps de Mouddassir Amod, 23 ans - porté disparu sur le sentier du Piton des Neiges - a été retrouvé. Les gendarmes sont actuellement sur place. Selon nos informations, il aurait pu être victime d'une chute accidentelle. Une enquête a été ouverte. Un avis de recherche avait été diffusé ce dimanche sur les réseaux sociaux, après sa disparition.

Une circulation de la variole du singe (Mpox) est observée dans la zone océan Indien, notamment à Madagascar. Le 22 janvier 2026, un cas de variole chez une personne résidant à La Réunion et de retour de Madagascar a été confirmé. Afin de protéger les personnes les plus exposées et de limiter le risque d’introduction et de transmission du virus sur le territoire, l’Agence régionale de santé (ARS) lance, à compter de ce lundi 9 février 2026, une campagne de vaccination.

Le 5 février 2026, le conducteur du SUV noir qui, le samedi 3 janvier à Saint-Pierre, avait percuté un cycliste avant de prendre la fuite, a été condamné à 5 ans de prison dont un avec sursis probatoire pendant deux ans. Le parquet de Saint-Pierre confirme le maintien en détention pour la partie ferme. Le 16 janvier, l'automobiliste en fuite avait été interpellé et placé en détention provisoire. La victime avait été placée dans le coma après une lourde opération chirurgicale sur la colonne vertébrale.

Dans la nuit de vendredi 6 février au samedi 7 février 2026, une opération nocturne de lutte anti-braconnage du tangue a été menée sur les secteurs de la Plaine des Cafres, de la Plaine des Palmistes et du massif de Bébour- Bélouve, sous le pilotage de l’Office français de la biodiversité. 19 personnes ont été contrôlées. Six procédures ont été engagées et une trentaine de tangues ont été saisis. Les personnes concernées seront convoquées pour être entendues.

Actuellement au stade de tempête tropicale modérée, Gezani continue de s'intensifier en s'éloignant des Mascareignes. À 10 heures, le système se trouvait à 345 km de l'île. Le département reste toutefois sous une influence en périphérie qui pourraient donner un temps pluvio-orageux à partir de la fin de journée. Gezani devrait s'intensifier avant d'atteindre la côte est de Madagascar", indique Météo France. La tempête devrait toucher la Grande Île au stade de cyclone mardi ou la nuit suivante.