À la une de ce vendredi : Bomela ne "regrette rien", scanner anti-stup, David Lorion, Darmanin à La Réunion, village diabète et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 20 février 2026 : - Assises : poursuivi pour trois assassinats, Abraham Bomela souffrirait de "schizophrénie paranoïaque" et ne "regrette rien" - Lutte contre les trafics : La Réunion s'équipe d'un scanner mobile à rayons X pour traquer les stupéfiants dans les containers - Municipales : à Saint-Pierre David Lorion veut oeuvrer pour le mieux-être des habitants, l'emploi des jeunes et le développement économique - Gérald Darmanin, ministre de la Justice, à La Réunion ce vendredi - Saint-Denis : deux jours pour agir ensemble face au diabète à La Réunion - La pa Météo France i di, sé zot i di - Matin agréable, temps plus humide au sud (Photo www.imazpress.com)

Avant-dernier jour du procès d'Abraham Bomela à la cour d'assises ce jeudi 19 février 2026. L'homme, âgé de 38 ans, au moment des faits, en octobre 2023, est accusé de l'assassinat de trois personnes, dont sa mère et sa petite cousine de 5 ans. Il est aussi poursuivi pour huit tentatives d'assassinat. Après trois jours à examiner les faits, la Cour s'est penchée, les jurés se sont penchés sur la personnalité d'Abraham Bomela mais surtout sur son état mental au moment des faits. Pour le psychiatre, l'accusé souffre d'une forme de schizophrénie paranoïaque qui a altéré son discernement. Il a encore répété qu'il ne regrette rien.

Un camion équipé de rayons X, capable de sonder l’intérieur des containers sans les ouvrir : les douanes de La Réunion disposent désormais d’un scanner mobile de nouvelle génération. Un outil stratégique qui doit permettre d’augmenter considérablement les contrôles, de mieux cibler les cargaisons suspectes et de renforcer la lutte contre l’importation de stupéfiants et de marchandises illicites sur l’île, sans freiner l’activité portuaire.

En campagne depuis plusieurs semaines, David Lorion, maire sortant de Saint-Pierre, a basé son programme sur de grands axes. Il est question de l'emploi des jeunes, avec une préférence pour les contrats en alternance plutôt que les Pec, du mieux-être des habitants grâce politique de proximité et du développement économique passant, notamment, par la préservation de l'aéroport de Pierrefonds

Le ministre de la justice arrive à La Réunion ce vendredi 20 février 2026. À 10 h du matin, il se rendra à la Cour d’appel de Saint-Denis avant de se rendre au centre pénitentiaire de la ville. Le samedi 21 février, il ira sur le site du chantier du tribunal de proximité de Saint-Benoît. Gérald Darmanin rencontrera ensuite des jeunes en Unité éducative en milieu ouvert (UEMO) à Saint-Paul.

Avec plus de 86.500 personnes prises en charge pour un diabète de type 1 ou de type 2, La Réunion figure parmi les territoires les plus fortement touchés par cette maladie chronique, qui constitue un enjeu majeur de santé publique. Face à ce constat, les associations ADJ 974 - Association des Diabétiques Juniors - et ADN 974 - Association Diabète Nutrition – avec le soutien de l’Agence régionale de santé (ARS) La Réunion, organisent la 2ème édition du Village du Diabète "Nout Santé : Nout Zarlor", les 20 et 21 février 2026 à la Nordev à Saint-Denis.

Ce vendredi 20 février 2026, le coq du voisin chante et le soleil est là. Matante Rosina voit que la journée commence plutôt bien sur l'île. Vers le nord-est, quelques nuages passent avec deux ou trois petites gouttes mais rien de grave. Dans l'après midi, les nuages montent dans les hauts et des averses peuvent tomber dans le sud. Côté températures, il fait toujours aussi chaud.