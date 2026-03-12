Dans les magasins de La Réunion, les jeux de sable avec de l'amiante écartés des rayons

(Actualisé) Du sable à malaxer, des figurines élastiques, du sable décoratif… Plusieurs jouets "à base de sable" font l'objet de rappels massifs partout en France, y compris à La Réunion, en raison de la présence possible d'amiante, un produit particulièrement dangereuxpour la santé. Dans l'île, ce risque est pris au sérieux par des grandes enseignes de ventes de jouets. Si l'une d'entre elle a retiré tous ses stocks de la vente, après tests, une autre assure qu'il n'y a pas d'amiante dans ses produits vendus (Photo Marine Magnien/www.imazpress.com)

Dans les enseignes Star Jouet et la Grande Récré, aucun risque. "Nous avons un seul fournisseur concernant le sable magique et ce dernier nous a dit que nous n'étions pas concernés", explique David Depoorter, directeur du magasin Star Jouet du Port.

Dans le mail envoyé par le vice-président de la qualité des produits de l'unique fournisseur de ces magasins, il est écrit : "tous les produits ont fait l'objet de tests rigoureux. La marque atteste de leur conformité à l'ensemble des normes réglementaires en vigueur et garantissant la sécurité de leur utilisation".

"Nous tenons à rassurer nos clients que Kinétic Sanc n'est pas concerné par le rappel de produit", ajoute la marque.

- Des jouets à base de sable enlevés des rayons par précaution -

Suites aux récents rappels concernant la présence d'amiante dans certains sables à jouer vendus à La Réunion, dans l'enseigne Jouet Club, l'ensemble des jouets à base de sables ont été retirés des rayons, même s'ils ne sont pas officiellement concernés.

"Nous avons reçu une circulaire de la part du siège de Jouet Club à Bordeaux il y a une dizaine de jours, nous demandant de retirer les jouets à base de sable des rayons et de les stocker dans la réserve", explique Julien Brami, directeur de Jouet Club Réunion.

Une décision prise "par mesure de prévention et de sécurité", effective jusqu'à nouvel ordre, le temps de s'assurer que leurs jouets ne contiennent pas d'amiante.

À La Réunion, 15 contrôles ont été menés dans les commerces dès la réception de l’alerte le 26 février 2026. Un seul commerce avait reçu l’alerte de son fournisseur et six détenaient des produits concernés par le rappel.

- 14 références de jouets à base de sable retirées de la vente à La Réunion -

14 références de produits ont été retirées de la vente à La Réunion après le rappel national. "Les contrôles menés par la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) et plus particulièrement du pôle chargé de vérifier la conformité et la sécurité des produits distribuées ont ciblé en priorité les bazars, les librairies ainsi que les enseignes de papeterie et de fournitures de bureau, qui sont des distributeurs indépendants", indique la préfecture, contactée par Imaz Press.

Ils ont tous été rappelés pour la même raison : un risque chimique en raison de la présence d’amiante. "L’exposition à ce matériau peut présenter un risque élevé pour la santé si le produit est endommagé et que le garnissage se répand (par inhalation en particulier) ", écrit le site gouvernemental pour plusieurs d’entre eux.

Il est donc conseillé de ne plus utiliser ces jouets et de les laisser hors de portée des enfants.

Il faut les rapporter en point de vente, où un remboursement sera systématiquement proposé.

Pour ce qui est de celui vendu en ligne, il faut contacter directement le vendeur.

La DGCCRF recommande également aux parents de ne pas acheter de jouets contenant du sable et de ne plus utiliser ce type de jouets s’ils en possèdent déjà.

- Un risque sanitaire faible, voire infime pour les enfants -

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), citée par la DGCCRF, assure qu'il "n'y a pas de risque aigu pour la santé des enfants".

"La présence d'amiante dans ces jouets est vraisemblablement liée à la présence naturelle d'amiante dans certaines roches ou gisements de sables dont sont extraits les sables de ces jouets", explique la DGCCRF, qui ne précise pas d'où vient le sable des produits concernés par le rappel.

Le danger de l'amiante est principalement lié au fait d'en respirer des fibres, rappelle la DGCCRF.

Or, "la texture humide du sable contenu dans ces jouets limite le risque de dispersion de fibres d'amiante dans l'air et les possibilités d'inhalation", explique-t-elle.

Les autorités précisent que "le fait de ressentir une irritation de la gorge ou du nez juste après avoir joué avec ces sables ne peut pas être lié à une exposition à l’amiante".

Pourtant, sa présence dans des jouets pour enfant interroge. Ces fibres minérales, autrefois très utilisées dans l'isolation des bâtiments, sont interdites depuis 1997 car cancérogènes.

- Que faire si l’on a des jouets à base de sable ? -

Si l’on a des jouets à base de sable et même s’ils ne font pas encore l’objet d’un rappel, la DGCCRF recommande de "placer le jouet dans son emballage d’origine puis dans un sac fermé hermétiquement" à ranger "hors de portée des enfants", et ce jusqu’à réception d’"informations complémentaires de la part du fournisseur".

Il est important de manipuler délicatement les jouets et de bien les enfermer dans un sac pour éviter que des particules ne s’envolent en fassent courir un risque d’inhalation d’amiante.

Et si le sable tombe au sol ? Évitez de l’aspirer ou de le balayer ce qui risquerait de le disperser dans l’air. Utilisez un chiffon humide pour ramasser le sable et placez ensuite le chiffon dans un sac fermé.

Les produits faisant l’objet d’un rappel sont consultables sur le site rappel.conso.gouv.fr. Les professionnels et les consommateurs sont invités à consulter ce site régulièrement.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]