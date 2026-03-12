Pétroliers attaqués au large de l’Irak : un mort, des opérations de recherche pour "des disparus"

L'attaque contre deux pétroliers au large du sud de l'Irak a fait un mort et les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver "des disparus", ont annoncé jeudi matin les autorités.

La télévision étatique al-Ikhbariya a diffusé des images d'un navire en mer du Golfe d'où s'élèvent d'impressionnantes boules de feu et des volutes de fumée.

Le drame intervient dans un Moyen-Orient déchiré par la guerre, après l'offensive lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, voisin de l'Irak et allié de Bagdad.

Un bandeau d'Al-Ikhbariya citant le directeur de l'Autorité portuaire Farhan al-Fartousi annonce "la mort d'un membre d'équipage". La télévision rapporte aussi le sauvetage de 38 personnes, précisant que "les recherches se poursuivent pour des disparus."

Dans un premier temps, le responsable avait fait état d'un seul navire attaqué, avant de préciser que deux pétroliers avaient été attaqués. Citée par l'agence étatique INA, la cellule média des services de sécurité irakiens a fustigé "un acte de sabotage" ayant visé deux pétroliers.

Un des deux navires vogue sous pavillon maltais, a précisé M. Fartousi.

Interrogé par l'AFP, un employé du port pétrolier de Bassora a indiqué qu'il n'était pas encore clair s'il s'agissait d'une attaque de drones ou d'une collision avec des bateaux chargés d'explosifs --technique utilisée par l'Iran pour miner les eaux du Golfe et du détroit d'Ormuz et paralyser le commerce pétrolier mondial.

L'attaque de mercredi soir est intervenue quelques heures seulement après un nouvel avertissement de l'ambassade américaine à Bagdad au sujet de possibles attaques planifiées par l'Iran ou ses alliés contre "des infrastructures pétrolières et énergétiques appartenant aux Etats-Unis en Irak".

Mardi, l'Iran a annoncé qu'il ne permettrait pas "l'exportation d'un seul litre de pétrole de la région vers le camp ennemi et ses partenaires jusqu'à nouvel ordre".

AFP