Saint-Denis : menaces de mort à l'encontre de la population, un homme interpellé par les policiers du RAID

  • Publié le 12 mars 2026 à 11:20
  • Actualisé le 12 mars 2026 à 11:23
Ce mercredi 11 mars 2026, dans l'après-midi, les services de police ont été avisés qu'une personne avait envoyé un sms supportant des menaces de mort à l'encontre de la population. Ces menaces étant prises très au sérieux, les services de police mobilisés ont pu identifier l'auteur et le localiser précisément. Il a été interpellé à son domicile par les policiers du RAID et placé en garde à vue (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La brigade criminelle a été saisie de la poursuite de cette affaire.

