IndiGo : le PDG démissionne après des annulations de vols, à un mois de l'ouverture d'une ligne avec La Réunion

Le PDG de la première compagnie aérienne indienne IndiGo, Pieter Elbers, a présenté sa démission mardi 10 mars 2026, trois mois après une vague d'annulation de plusieurs milliers de vols causée par une mauvaise planification de ses tableaux de service. Une annonce qui a de quoi inquiéter, alors que la compagnie aérienne a annoncé l’ouverture de trois vols directs par semaine entre Chennai et La Réunion à compter du 29 avril 2026.

"Pieter Elbers a quitté ses fonctions avec effet immédiat", a annoncé sans autre détail la compagnie, ajoutant que l'intérim serait assuré par son directeur exécutif Rahul Bhatia.

- Plus de 4.000 vols d'IndiGo annulés ou retardés -

Plus de 4.000 vols d'IndiGo avaient été annulés ou retardés en une semaine en décembre dernier, bloquant des centaines de milliers de passagers et semant le chaos dans de nombreux aéroports de tout le pays.

La compagnie avait alors admis avoir commis des "erreurs de jugement et des lacunes dans la planification" de ses vols à la mise en oeuvre de nouvelles règles en matière de repos des pilotes, pourtant annoncées deux ans plus tôt.

En janvier, l'autorité de régulation de l'aviation civile avait infligé une amende de 2,45 millions de dollars à IndiGo en raison de plusieurs manquements, dont "l'incapacité à trouver un équilibre entre les impératifs commerciaux et la capacité des membres d'équipage à travailler efficacement".

Elle avait aussi adressé des avertissements à ses responsables, dont Pieter Elbers, "pour supervision globale insuffisante des opérations de vol et de la gestion de crise".

Dans sa lettre de démission citée par la compagnie, M. Elbers, à la tête de la compagnie privée depuis 2022, a expliqué sa décision par des "raisons personnelles".

- La compagnie IndiGo doit désservir La Réunion en avril 2026 -

La compagnie aérienne IndiGo annonce l’ouverture de trois vols directs par semaine entre Chennai et La Réunion à compter du 29 avril 2026. La Réunion devient la 46ème destination internationale d’IndiGo et la 13ème desservie depuis Chennai.

"Grâce à son rôle économique croissant et à son rayonnement régional, la ville attire chaque année un nombre important de voyageurs d’affaires, de touristes et de membres de la diaspora indienne, offrant à La Réunion une opportunité unique de renforcer ses échanges avec l’Inde", a écrit la compagnie dans un communiqué.

Vinay Malhotra, Head of Global Sales d’IndiGo, déclare : "Nous sommes ravis d’ouvrir cette nouvelle liaison directe entre Chennaet l’île de La Réunion. Chennai joue un rôle central dans la croissance économique et culturelle du sud de l’Inde, et cette connexion offrira une grande fluidité aux voyageurs souhaitant découvrir de nouveaux horizons ou renforcer leurs liens avec l’océanIndien. Nous sommes convaincus que cette route exclusive sera très appréciée, tant par les voyageurs indiens que réunionnais."

Programme des vols entre Chennai et La Réunion, à compter du 29 avril 2026

IndiGo, qui détient 60% de part du marché aérien domestique indien, assure plus de 2.200 vols par jour et a transporté 124 millions de passagers en 2025.

L'Inde est l'un des marchés aériens qui connaît la croissance la plus rapide au monde, avec 500.000 passagers quotidiens enregistrés le mois dernier pour la première fois.

Les voyageurs peuvent déjà réserver leurs billets via le site officiel www.goIndiGo.in, l’application mobile IndiGo ou auprès de leurs agences de voyages habituelles.

