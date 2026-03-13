Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Un soldat français a été tué et cinq autres blessés au Kurdistan irakien dans une "attaque de drones dans la région d'Erbil" au Kurdistan irakien, a appris l'AFP auprès de l'état-major français des Armées. Ces militaires étaient "engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens", a-t-il ajouté.

Un soldat français a été tué et cinq autres blessés au Kurdistan irakien dans une "attaque de drones dans la région d'Erbil" au Kurdistan irakien, a appris l'AFP auprès de l'état-major français des Armées.

Ces militaires étaient "engagés dans des actions de formation à la lutte contre le terrorisme auprès de partenaires irakiens", a-t-il ajouté.

"L'adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d'une attaque dans la région d'Erbil en Irak. À sa famille, à ses frères d'armes, je veux dire toute l'affection et la solidarité de la Nation" a écrit Emmanuel Macron sur X.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026

- Un avion ravitailleur américain s'écrase en Irak -

Un avion américain de ravitaillement en carburant s'est écrasé dans l'ouest de l'Irak, a annoncé jeudi le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), qui précise que la perte de ce KC-135 n'est "pas due à des tirs hostiles ou amis".

"Les opérations de secours sont en cours", ajoute le Centcom dans un communiqué, selon lequel un autre avion impliqué a pu se poser en sécurité.

Aucun détail sur le nombre de personnes à bord de l'avion n'a été donné, ni sur leur état de santé.

- L'Iran menace de "détruire" des infrastructures pétrolières et gazières au Moyen-Orient -

L'armée iranienne a menacé d'"incendier" et de "détruire" des installations pétrolières et gazières au Moyen-Orient, en cas d'attaque contre les infrastructures énergétiques et les ports de la République islamique.

L'Iran fera regretter aux Etats-Unis leur "grave erreur de calcul", a par ailleurs averti le chef du Conseil de sécurité nationale iranien, Ali Larijani.

- Israël est "en train d'écraser l'Iran et le Hezbollah", assure Netanyahu -

"Nous vivons des jours historiques pour l'Etat d'Israël", a lancé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au cours de sa première conférence de presse depuis le début de l'offensive contre la République islamique, avant d'affirmer que son pays était "en train d'écraser l'Iran et le Hezbollah".

Cette guerre vise à "empêcher les Iraniens de conserver leur capacité de fabriquer l'arme nucléaire et à détruire leurs capacités de tirer des missiles balistiques", tout en leur donnant les moyens de "faire tomber le régime", a poursuivi Benjamin Netanyahu.

- Nouvelle série de frappes israéliennes "de grande ampleur" sur Téhéran -

L'armée israélienne a annoncé avoir effectué "une série de frappes de grande ampleur contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran".

Elle avait auparavant précisé avoir bombardé dans la capitale iranienne des postes de contrôle de la milice paramilitaire iranienne des Bassidj, affiliée aux Gardiens de la Révolution, ainsi qu'un site en Iran utilisé selon elle pour produire des armes nucléaires.

- Le baril de Brent au-dessus de 100 dollars -

Le prix du baril de Brent, la référence internationale pour le pétrole, s'est affiché pour la première fois depuis août 2022 à plus de 100 dollars en fin de séance. Il a bondi de 9,22% à 100,46 dollars, tandis que celui de son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, a augmenté de 9,72% pour atteindre 95,73 dollars.

"Les Etats-Unis sont de loin le plus grand producteur de pétrole du monde, donc lorsque les prix du pétrole augmentent, nous gagnons beaucoup d'argent. MAIS, en tant que président, ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est d'empêcher un empire du mal, l'Iran, de se doter d'armes nucléaires et de détruire le Moyen-Orient, voire le monde entier", a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

- L'Iran affirme ne pas miner le détroit d'Ormuz -

L'Iran ne pose pas de mines dans le détroit d'Ormuz, a assuré à l'AFP le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Majid Takht-Ravanchi, disant par ailleurs que Téhéran "coopérait" avec "des pays" qui ont demandé à emprunter ce passage maritime.

"En réponse à l'ordre du commandant en chef, nous porterons les coups les plus sévères à l'agresseur, tout en maintenant fermé le détroit d'Ormuz", a de son côté martelé le chef des forces navales iraniennes Alireza Tangsiri, peu après le premier discours lu à la télévision du nouveau guide suprême Mojtaba Khamenei dans lequel un appel en ce sens avait été lancé.

- Echanges de frappes entre Israël et le Hezbollah -

L'armée israélienne a déclaré avoir "déclenché une vague de frappes contre les infrastructures terroristes du Hezbollah à travers Beyrouth".

Des journalistes de l'AFP ont signalé au même moment un bombardement sur un immeuble du centre de la capitale libanaise. Une fumée noire épaisse s'est dégagée à proximité d'un bâtiment situé dans le quartier de Bachoura.

Le Hezbollah a affirmé avoir tiré des missiles sur les systèmes de défense antiaérienne dans la région de Césarée, dans le centre d'Israël, où le Premier ministre Benjamin Netanyahu a une résidence.

- Premier message du nouveau guide suprême iranien -

La télévision d'Etat a diffusé un message du nouveau guide suprême iranien, qui n'est toujours pas apparu publiquement, dans lequel il promet une "vengeance" après les attaques israélo-américaines.

Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père Ali Khamenei tué au premier jour de la guerre, a lui-même subi des blessures dans la même frappe, mais leur gravité n'est pas connue.

