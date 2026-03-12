Attaque contre une synagogue du Michigan: l'assaillant est mort, un agent de sécurité blessé

Un individu est mort jeudi après avoir attaqué une synagogue de West Bloomfield, dans la banlieue de Détroit dans le Michigan (nord des Etats-Unis), blessant un agent de sécurité.

Son décès a été annoncé par le shérif du comté d'Oakland, Michael Bouchard. Le blessé a été emmené à l'hôpital et "devrait s'en sortir", a précisé ce dernier face aux médias aux abords de la synagogue Temple Israel.Il s'agit du directeur de la sécurité du site, selon un communiqué de la Fédération juive de Détroit publié sur Facebook."C'est absolument incroyable que de telles choses se produisent", a réagi le président américain Donald Trump, à la Maison Blanche. "J'envoie tout mon amour à la communauté juive du Michigan (...) C'est une chose terrible."Selon le shérif, le suspect a percuté les portes du bâtiment seul au volant d'un véhicule. Des agents de sécurité lui ont tiré dessus tandis qu'il roulait dans l'entrée.M. Bouchard a toutefois ajouté "ne pas pouvoir dire à ce stade ce qui l'a tué".L'alerte a été lancée à 12H30 locales, a indiqué la police de l'Etat sur X.Alors que de la fumée noire s'échappait du bâtiment, selon les images des télévisions du pays, les forces de l'ordre locales et nationales (le FBI et le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs) avaient été déployées en grand nombre autour de la synagogue.Des chiens détecteurs d'explosifs et des démineurs faisaient partie de ce dispositif - une mesure relevant d'un "excès de prudence", d'après le shérif."Nous voulons donc que les gens respirent un grand coup", a-t-il conclu. "La sécurité a fait son travail, puis les secours ont fait le leur."Un peu plus tôt, il avait assuré aux médias qu'une telle situation était anticipée "depuis deux semaines", dans une allusion à l'offensive armée des Etats-Unis et d'Israël contre l'Iran débutée le 28 février.Les patrouilles ont aussi été renforcées auprès des écoles et des lieux de culte de la zone, selon les polices de l'Etat et de la ville.- "Déchirant" -Une personne a, par ailleurs, été tuée et deux autres ont été blessées par un tireur qui a ouvert le feu jeudi dans l'université Old Dominion à Norfolk (Virginie), dans l'est des Etats-Unis, ce que le FBI considère être "un acte de terrorisme".Le tireur a également été tué.Temple Israel se présente comme la plus grande synagogue du judaïsme réformé aux Etats-Unis, le principal courant dans le pays, caractérisé par une approche moderne, inclusive et libérale."C'est déchirant. La communauté juive du Michigan doit pouvoir vivre et pratiquer sa foi en paix. L'antisémitisme et la violence n'ont pas leur place dans le Michigan", a réagi la gouverneure de l'Etat, Gretchen Whitmer, sur X.Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, s'est lui dit "choqué". "L'antisémitisme ne doit jamais être autorisé à montrer son visage hideux", a-t-il posté sur X.La Fédération juive de Détroit reste, pour sa part, "fermement attachée à notre engagement en faveur de la vigilance et de la sécurité, tout en continuant à mener avec fierté une vie juive pleine de vitalité".Les incidents et attaques antisémites se sont multipliés ces dernières années aux Etats-Unis.En mai 2025, un tireur avait ouvert le feu devant le Capital Jewish Museum de Washington, tuant deux membres du personnel de l'ambassade d'Israël.