Un homme en hyperthermie secouru en montagne par le PGHM et le Samu

Le 15 mai 2026, les secouristes du PGHM et un médecin montagne du SAMU 974 ont été engagés par hélicoptère pour un homme de 28 ans, inconscient, en urgence vitale, victime d'une probable hyperthermie à l'effort. Sur place, l'équipe a déployé un protocole et un kit hyperthermie élaborés par le PGHM et le Samu 974 : "la victime est immergée dans une housse remplie d'eau réfrigérée et de glaçons, agitée en vagues pendant 20 minutes minimum", expliquent les secours. La victime a survécu. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le bain glacé a été maintenu jusqu'au CHU, "sa température passant de 41 °C à 39 °C à l'arrivée à l'hôpital", détaille la gendarmerie.

"Cette innovation, combinée à une prise en charge très rapide, a sauvé le jeune homme. Il a pu quitter l'hôpital deux jours plus tard", se félicite-t-elle.