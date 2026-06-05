Plan anti-bandes : une importante opération de sécurisation menée à Saint-Benoît

Une vaste opération de sécurisation a été menée ce vendredi soir 5 juin 2026, dans les quartiers de Bras-Fusil et Europe à Saint-Benoît. Aux côtés des forces de l'ordre, le sous-préfet de l'Est, Fabrice Bonicel, et le maire Patrice Selly ont réaffirmé leur volonté de lutter contre les phénomènes de bandes et les trafics. (Photos Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Pas moins de 76 gendarmes mobiles, huit motards, une équipe cynophile et un drone ont été mobilisés ce vendredi soir dans les quartiers de Bras-Fusil et Europe.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre du plan anti-bandes lancé par l'État en février 2025. "Nous sommes à plus de 100 opérations depuis février 2025 et elles portent leurs fruits", assure le sous-préfet de l'Est, Fabrice Bonicel. L'objectif est de "casser les phénomènes de bandes criminogènes" tout en renforçant la sécurité des habitants. Écoutez.

L'État souhaite également accentuer la lutte contre les logements utilisés pour des trafics. "Le préfet incite fortement les bailleurs à engager des procédures d'expulsion locative lorsque des faits délictueux sont constatés", précise Fabrice Bonicel.

Présent sur le terrain, le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, a salué cette mobilisation. "Il est important de marquer la présence des forces de l'ordre dans ces quartiers régulièrement touchés par des faits de délinquance", estime-t-il. Regardez.

L'élu appelle également à davantage de fermeté envers les auteurs de violences et souhaite voir se multiplier ce type d'opérations dans les secteurs les plus sensibles de sa commune.

L'opération s'est déroulée sous réquisition judiciaire du parquet de Saint-Denis.

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