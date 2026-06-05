À retenir ce soir : alerte à la bombe, Miss Réunion 2026, deux hommes armés, trois nouveaux cas de Mpox et Réunionnais emprisonné au Costa Rica

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 5 juin 2026 : - Alerte à la bombe à l'aéroport Roland-Garros : le mis en cause condamné à 36 mois de prison, dont 18 mois ferme pour menaces de mort - Miss Réunion 2026 : l'heure de la révélation pour les 12 candidates - Saint-André : deux personnes armées interpellées dans le quartier Fayard - Mpox : trois nouveaux cas signalés à La Réunion, dont deux autochtones - Un Réunionnais emprisonné au Costa Rica depuis octobre 2025 pour violences conjugales

Ce vendredi 5 juin 2026, comparait devant le tribunal de Champ-Fleuri (Saint-Denis), l'auteur d'alerte à la bombe visant l'aéroport Roland-Garros. Il a été condamné à 36 mois de prison, dont 18 mois ferme pour menaces de mort avec obligation de soins. Son maintien en détention a été acté. Le tribunal l'a toutefois relaxé sur les faits d'apologie du terrorisme. Le 26 juin 2025, l'homme avait adressé plusieurs courriels alarmants aux rédactions d'Imaz Press, de Radio Freedom et d'autres médias, annonçant un attentat imminent à l’arrivée du vol Air France AF648 et la menace de décapitation de personnes.

Elles sont douze. C'est ce vendredi 5 juin 2026 que les 12 prétendantes à la couronne de Miss Réunion 2026 ont été officiellement dévoilées à la presse. C'est au Studio 81 à Saint-Denis, qu'une à une, elles se sont présentées. La finale aura lieu le samedi 22 août au théâtre de Champ-Fleuri (Saint-Denis).

Dans la soirée de ce jeudi 4 juin 2026, était menée une opération anti-bande dans le secteur de Fayard à Saint-André. Deux personnes ont été interpellées pour port d'arme de catégorie D.

Dans son dernier bulletin publié ce vendredi 5 juin 2026, Santé publique France indique que trois nouveaux cas de Mpox ont été détectés à La Réunion. Il s'agit d'un nouveau cas importé de Madagascar et de deux cas autochtones. Le bilan à date est de 15 cas identifiés sur le territoire depuis le début de l’année. Il s’agissait de 10 cas importés et de 5 cas autochtones (dont 3 cas de transmission secondaire à partir d’un cas importé).

Depuis octobre 2025, Mathieu Laï Hok Tim, un Réunionnais, père de deux enfants, est incarcéré dans une prison du Costa Rica en Amérique centrale. Il est accusé de violences conjugales après une plainte déposée par sa compagne. À La Réunion sa famille se dit "épuisée à force de frapper à des portes qui ne s'ouvrent pas", "de voir un homme innocent se consumer dans une prison étrangère, à des milliers de kilomètres de sa famille". Ses proches dénoncent également "l'abandon de la diplomatie" française.