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Miss Réunion 2026 : l'heure de la révélation pour les 12 candidates

  • Publié le 5 juin 2026 à 13:23
Candidates miss reunion 2026
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Elles sont douze. C'est ce vendredi 5 juin 2026 que les 12 prétendantes à la couronne de Miss Réunion 2026 ont été officiellement dévoilées à la presse. C'est au Studio 81 à Saint-Denis, qu'une à une, elles se sont présentées. La finale aura lieu le samedi 22 août au théâtre de Champ-Fleuri (Saint-Denis). (Photo Photo Richard Bouhet/imazpress.com)

Le thème de la soirée sera "Le Monde imaginaires des Miss Réunion" où "l'on a voulu plonger les candidates dans des mondes fantastiques", explique l'animateur, Christophe Bégert. Écoutez.

Les douze jeunes femmes - âgées de 18 à 26 ans, ont été sélectionnées après plusieurs castings.

- Les 12 candidates à Miss Réunion -

1 - Noémy Léocadie, 19 ans, 1,71 m, Saint-Denis

2 - Jade Knepper, 19 ans, 1,71 m, Saint-Louis

3 - Kenza Sidiot, 26 ans, 1,71 m, Saint-Louis

4 - Ambre Laudes, 18 ans, 1,71 m, Sainte-Suzanne

5 - Rachel Chuppa-Gangnant, 19 ans, 1,71 m, Petite-Île

6 - Élisée Clerville, 19 ans, 1,72 m, Le Tampon

7 - Laëtita Roguet, 20 ans, 1,72 m, Sainte-Anne

8 - Stéphanie Lebreton, 21 ans, 1,73 m, Saint-Joseph

9 - Manon Grondin, 20 ans, 1,73 m, Le Tampon

10 - Alycia Taochy, 21 ans, 1,73 m, Le Tampon

11 - Héléa Payet, 19 ans, 1,73 m, Le Tampon

12 - Kiara Delnard, 18 ans, 1,80 m, originaire de Saint-Paul

- Qui pour succéder à Priya Padavatan ? -

Priya Padavatan, 19 ans, a été élue Miss Réunion 2025 le samedi 23 août 2025 au théâtre de Champ Fleuri (Saint-Denis). 

Lors de l'élection de Miss France qui a eu lieu le samedi 6 décembre 2025 à Amiens, la jeune Réunionnaise n'a pas réussi à se démarquer parmi les trente jeunes femmes en lice.

Lire aussi - [Photos - Vidéo] Priya Padavatan, Miss Réunion 2025 : "merci à tous les Réunionnais"

L’élection de Miss Réunion 2026 aura lieu place le 22 août au Théâtre de Champ Fleuri à Saint-Denis.

www.imazpress.com/[email protected]

Miss Réunion, Miss

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1 Commentaires
Achtung
Achtung
40 minutes

Les commerçants n ont qu a les louer pour attirer le gogo.

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