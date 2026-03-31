Météo : en avril, la pluie tombera en abondance et la chaleur sera persistante

Il est de coutume de dire dans l'Hexagone : "en avril, ne te découvre pas d'un fil. À La Réunion c'est plutôt : ne lâche pas ton parapluie. Après des mois de janvier et mars peu arrosés, Météo France annonce l'arrivée d'un régime d'alizé modéré avec "une pluviométrie normale à excédentaire". Ces averses qui continueront à renforcer le sentiment de chaleur persistante (Photo www.imazpress.com)

"L'alizé d'est à est-sud-est d'intensité modérée devrait être souvent présent, transportant par moments des passages pluvieux de bonne intensité, malgré une incertitude sur les quantités de pluie associées", indique Météo France.

- Des fortes chaleurs toujours bien présentes -

Le sentiment que nous connaissance de chaleur étouffante ne partira pas de suite, averti Météo France avec des températures maximales quotidiennes souvent 1 à 2 degrés au-dessus des normales,

"La présence d'un océan plus chaud que la normale au voisinage des Mascareignes devrait favoriser le maintien de températures estivales avec un ressenti chaud et lourd", précisent les météorologues.

Des valeurs plutôt élevées pour la saison confirme Météo France, sans toutefois atteindre des records. La saison dernière, 2024-2025, "avait été marquée par des chaleurs bien plus difficiles et durables", rappellait à Imaz Press, Claire Backenstrass, chargée d'études au sein de la division des études climatiques de Météo France.

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- Un phénomène cyclonique tardif en avril -

Météo France n'exclu pas non plus "une influence d'un phénomène cyclonique passant à proximité de l'île, notamment la semaine du 6 au 19 avril 2026.

"Les potentiels systèmes se formant se dirigeraient d'abord vers l'ouest et prendraient ensuite rapidement une composante vers le sud pour contourner l'anticyclone", indique Météo France. L'enjeu éventuel sur les terres habitées se limiterait donc à l'archipel des Mascareignes.

Pour rappel, statistiquement parlant, avril est le dernier mois de la saison cyclonique au cours duquel La Réunion peut être directement exposée à des systèmes dépressionnaires tropicaux. À partir de mai, les éventuelles tempêtes ou cyclones restent généralement plus au nord en raison du retrait de la zone de convergence intertropicale plus près de l'équateur.



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