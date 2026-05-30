[Photos] Ligue des Champions : le PSG s’offre un deuxième sacre, scènes de liesse chez les supporters Réunionnais

Le Paris Saint-Germain l'a fait. Pour la deuxième fois de son histoire, le club français a remporté la Ligue des Champions face à Arsenal après un match interminable. C'est une première pour un club français. Le PSG a remporté la séance de tirs au but (1-1 a.p., 4 t.a.b à 3). À La Réunion, les supporters ont passé la nuit à célébrer cette victoire historique. Les cris, les klaxons et les feux d'artifice ont résonné toute la nuit (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Au Barachois à Saint-Denis, au cœur même du fief des supporters réunionnais, ils étaient des centaines à s'être rassemblés pour soutenir leur équipe. Regardez.

Au coup de sifflet final, les supporters de La Réunion ont laissé éclater leur joie sur le Barachois à Saint-Denis. Regardez.

- Un match interminable, une égalité, des prolongations et des tirs au but -

C'est à 20 heures, heure Réunion, que le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions entre Paris et Arsenal est donné en direct de la Puskas Arena à Budapest.

Henry, ancien attaquant d'Arsenal, et Kimpembe, sacré l'an passé avec le PSG, ont amené la coupe aux grandes oreilles sur la pelouse avant le coup d'envoi.

À la 6' minute, Arsenal marque d'entrée. Sur une relance contrée par Trossard au milieu de terrain, Havertz file dans le camp parisien. Il entre dans la surface et bat Safonov d'une frappe puissante.

À la mi-temps, les Anglais dominent.

Mais à la 65' minute, Paris revient au score. Vitinha, qui a pris le ballon, laisse Dembélé tirer. L'attaquant croise au sol et prend Raya à contrepied. Le club de la capitale égalise.

À la fin du temps du match, vient l'heure des prolongations sous une chaleur étouffante.

Aucune équipe n'a pris l'avantage durant la prolongation, place à la séance de tirs au but. Paris prend l'avantage et finit par entrer dans la légende après ce succès aux tirs au but.

- Un deuxième sacre en Ligue des Champions pour le PSG -

Un an après son premier sacre, le PSG décroche une deuxième étoile dans le ciel de Budapest. La Ligue des champions appartient encore à Paris.

Paris réédite ainsi la performance du Real Madrid, dernière formation à s'être adjugée deux Ligues des champions d'affilée, les Madrilènes dirigés par Zinédine Zidane ayant même fait mieux avec trois C1 entre 2016 et 2018.

Les Marseillais aiment répéter "À jamais les premiers" en référence à leur sacre de 1993, les Parisiens peuvent enfin leur répliquer qu'ils ont gagné deux fois, eux.

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