[Photos] Ligue des Champions : le PSG s’offre un deuxième sacre, scènes de liesse chez les supporters Réunionnais

Le Paris Saint-Germain l'a fait. Pour la deuxième fois de son histoire, le club français a remporté la Ligue des Champions face à Arsenal après un match interminable. C'est une première pour un club français. Le PSG a remporté la séance de tirs au but (1-1 a.p., 4 t.a.b à 3). À La Réunion, les supporters ont passé la nuit à célébrer cette victoire historique. Les cris, les klaxons et les feux d'artifice ont résonné toute la nuit (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)
Au Barachois à Saint-Denis, au cœur même du fief des supporters réunionnais, ils étaient des centaines à s'être rassemblés pour soutenir leur équipe. Regardez.
Au coup de sifflet final, les supporters de La Réunion ont laissé éclater leur joie sur le Barachois à Saint-Denis. Regardez.
- Un match interminable, une égalité, des prolongations et des tirs au but -
C'est à 20 heures, heure Réunion, que le coup d'envoi de la finale de la Ligue des Champions entre Paris et Arsenal est donné en direct de la Puskas Arena à Budapest.
Henry, ancien attaquant d'Arsenal, et Kimpembe, sacré l'an passé avec le PSG, ont amené la coupe aux grandes oreilles sur la pelouse avant le coup d'envoi.
À la 6' minute, Arsenal marque d'entrée. Sur une relance contrée par Trossard au milieu de terrain, Havertz file dans le camp parisien. Il entre dans la surface et bat Safonov d'une frappe puissante.
À la mi-temps, les Anglais dominent.
Mais à la 65' minute, Paris revient au score. Vitinha, qui a pris le ballon, laisse Dembélé tirer. L'attaquant croise au sol et prend Raya à contrepied. Le club de la capitale égalise.
Le Parc des Princes sur l'égalisation d'Ousmane Dembélé ! 🤩⚽️#UCLFinal pic.twitter.com/CGYEl74lbu— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026
À la fin du temps du match, vient l'heure des prolongations sous une chaleur étouffante.
Aucune équipe n'a pris l'avantage durant la prolongation, place à la séance de tirs au but. Paris prend l'avantage et finit par entrer dans la légende après ce succès aux tirs au but.
- Un deuxième sacre en Ligue des Champions pour le PSG -
Un an après son premier sacre, le PSG décroche une deuxième étoile dans le ciel de Budapest. La Ligue des champions appartient encore à Paris.
Paris réédite ainsi la performance du Real Madrid, dernière formation à s'être adjugée deux Ligues des champions d'affilée, les Madrilènes dirigés par Zinédine Zidane ayant même fait mieux avec trois C1 entre 2016 et 2018.
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Les Marseillais aiment répéter "À jamais les premiers" en référence à leur sacre de 1993, les Parisiens peuvent enfin leur répliquer qu'ils ont gagné deux fois, eux.
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