Des températures de 1 à 2 degrés au-dessus des normales de saison : La Réunion prolonge l'été et cela n'a rien à voir avec le volcan

À La Réunion, les conditions chaudes de ces derniers jours se sont particulièrement faite remarquer. Les températures maximales quotidiennes sont encore souvent 1 à 2 degrés au-dessus des normales, comme depuis plusieurs semaines. Des valeurs plutôt élevées pour la saison confirme Météo France, sans toutefois atteindre des records. Cela n'a rien à voir avec la récente éruption – qui a pris fin mercredi – du Piton de la Fournaise (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Les températures sont élevées, le taux d'humidité affole les thermomètres et pour ceux qui n'ont pas de quoi se ventiler, c'est insupportable.

- Des températures élevées mais encore loin des records -

Sur les stations de Météo France Réunion, il a été relevé 32 degrés à Gillot (normale à 30°C), 32.9°C au Port (normale à 31.5°C), 32.3°C à la Pointe des Trois-Bassins (normale à 31.2°C) ou encore 32.4°C à Pierrefonds (normale à 30.7°C).

Ces valeurs sont donc plutôt élevées pour la saison, mais sans approcher des records.

La saison dernière, 2024-2025, "avait été marquée par des chaleurs bien plus difficiles et durables", rappelle Claire Backenstrass, chargée d'études au sein de la division des études climatiques de Météo France.

Février, mars et avril 2025 "ont été les mois les plus chauds enregistrés sur l'île en 70 ans de mesures", dit-elle. "Nous n'en sommes pas au même niveau cette année !"

- L'océan Indien se réchauffe -

La raison de ces chaleurs tardives n'est pas à chercher du côté du volcan, "mais de l'océan", indique Claire Backenstrass.

Actuellement "les températures océaniques sont plus chaudes que la normale au voisinage des Mascareignes", précise-t-elle.

Ces "températures élevées arrivent dans une atmosphère humide et avec des vents faibles, ce qui contribue à un ressenti thermique plus lourd, plus désagréable", explique la météorologue.

- Des températures élevées tardives pour la saison -

"Ce qui est intéressant, en revanche", dit-elle, c'est que les chaleurs actuelles "arrivent assez tardivement dans la saison, et ce alors que le début de saison était relativement agréable".

Depuis mi-mars, Météo France relève des températures globalement chaudes sur l'île, alors que d'ordinaire, "c'est une période où les journées raccourcissent et les températures commencent à fraîchir", indique Claire Backenstrass.

Malheureusement, La Réunion devra composer avec cette atmosphère chaude et humide encore quelques temps. "Ces conditions devraient se maintenir encore plusieurs jours voire semaines", prévient la chargée d'études au sein de la division des études climatiques de Météo France.

Il faut s'attendre en quelque sorte, à une prolongation de l'été.

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