[Vidéos] Un véhicule blesse deux piétons à Paris, plus de 400 interpellations en France après la victoire du PSG

Selon un bilan établi par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez à 01h30 le 31 mai, il y a eu 416 interpellations en France, dont 283 à Paris, alors que des tensions ont éclaté aux abords du Parc des Princes, où était diffusée la finale de la Ligue des champions remportée par le PSG contre Arsenal.

La PP a également annoncé avoir saisi 24 torches et une centaine de mortiers. Six véhicules et deux commerces ont été dégradés, une boulangerie et un restaurant Porte de Saint-Cloud.

Verschrikkelijke beelden uit Parijs, waar massale rellen plaatsvinden. De politie wordt bekogeld, bushokjes en winkels worden vernield en auto’s worden in brand gestoken. De reden? PSG heeft de Champions League gewonnen…😅



📹 @RadioGenoa pic.twitter.com/l3UI40rz1M — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 30, 2026

Un peu plus au sud, une journaliste de l’AFP a observé des tirs de feux d’artifice en continu et des jeunes grimper sur un camion de pompiers. Un policier a également été blessé.

Il est 2h30 du matin et les tensions se poursuivent aux pieds de la Tour Eiffel à Paris.



La police tente de disperser les derniers groupes de supporters.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal #Paris pic.twitter.com/I5HtUhL4tF — Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026

- Dans le 8e arrondissement, des individus ont tenté d’attaquer le commissariat -

Le boulevard périphérique a un temps été envahi. Des projectiles ont aussi été lancés sur les forces de l’ordre près de l’avenue, où étaient réunies 4 à 5000 personnes durant le match, avant que des milliers d’autres y convergent après la fin de la rencontre, selon la PP.

PSG champion d'Europe: le périphérique parisien a été envahi par les supporters pic.twitter.com/GoLaysxyCs — BFM (@BFMTV) May 30, 2026

Dans le 8e arrondissement, des individus ont tenté d’attaquer le commissariat avant d’être dispersés. Une source policière a assuré à l’AFP qu’une personne avait été blessé par arme blanche à Barbès et un homme, alcoolisé, est tombé dans la Seine dans le 5e arrondissement.

🇫🇷 Confrontos são registrados entre torcedores e policiais em Paris após vitória do PSG.



Policiais foram atingidos por fogos de artifício e revidaram com gás. Até as 23h30 (horário local), 326 pessoas haviam sido detidas, sendo 235 na capital francesa. pic.twitter.com/RFrnYK9YMK — Eixo Político (@eixopolitico) May 30, 2026

Du côté du Parc des Princes, quelque 150 personnes ont "tenté de pénétrer au niveau d’une porte d’entrée" du stade, mais une manœuvre policière pour les repousser a permis de rétablir le calme "quelques instants plus tard".

- Des débordements "inacceptables" -

Cette année, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, avait annoncé un "dispositif de sécurité exceptionnel" pour cette finale de la Ligue des champions. Au total, 22.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés en marge de la rencontre sportive en France, dont 8.000 dans l'agglomération parisienne.

À Paris, la soirée a été marquée par des débordements et des incidents. Une situation qui avait été "prévue et anticipée", a indiqué Laurent Nuñez à l'occasion d'un point presse, peu après 1 heure.

"Ces débordements sont inacceptables (...) et la réponse des forces de l'ordre a été systématique, elle a été très ferme. Je déplore ces débordements mais encore une fois ils étaient malheureusement anticipés", a-t-il ajouté.

Le ministre de l'Intérieur a dressé un premier bilan provisoire: 416 interpellations, dont 283 sur le territoire de la préfecture de police de Paris, ont été réalisées en marge des festivités. Sept fonctionnaires de police ont également été blessés en France, "dont un assez gravement", a précisé Laurent Nuñez.

Le ministre de l'Intérieur a toutefois rappelé qu'à Paris, la "très grande majorité" des rassemblements festifs "se sont bien passés."

Néanmoins, à cette heure, pas question d'annuler la parade des joueurs parisiens. "Il n'y aura pas de remise en cause des festivités qui vont se tenir sur le Champ-de-Mars", a assuré le ministre de l'Intérieur. Ce dimanche, près de 100.000 personnes sont attendues à Paris pour la parade du PSG, a annoncé la mairie du 15e arrondissement. Les festivités débuteront à 15 heures.

AFP