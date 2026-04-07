Volcan : le magma toujours présent à faible profondeur, une reprise de l'éruption n’est pas exclue

Un trémor - signal sismique quasi continu associé à la circulation de fluides magmatiques et/ou gazeux dans l’édifice - est toujours enregistré depuis 20h40 le 3 avril 2026, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise ce mardi 7 avril. La source de ce trémor est localisé sur le flanc est-sud-est du volcan et est positionnée au même endroit que lors des phases d’activité éruptive du 13 février au 3 avril. Ce trémor indique la présence de magma à faible profondeur et la poursuite du dégazage. Une reprise des émissions de lave n’est pas exclue (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sur les dernières 24 heures, "l’amplitude du trémor a légèrement diminué avant de se stabiliser de nouveau sur les dernières 8h", précise l'OVPF.

De faibles séquences de "gaz piston" ont été enregistrées.

l'OVPF précise : "Ce trémor n’est pas accompagnée d’émission de lave en surface. Seul un léger panache de gaz est émis au niveau de la fissure éruptive associée à l’activité du 13 février au 3 avril, situé à 2.056 m d’altitude sur le flanc est-sud-est du volcan".

En parallèle, une faible inflation de la zone sommitale du volcan est de nouveau enregistrée, traduisant une remise en pression du réservoir magmatique superficiel.

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- Un point incandescent observé pendant la nuit -

Ce lundi soir, la présence d’un point incandescent au sommet du cône éruptif était de nouveau observée au niveau de la zone de dégazage.

Ce point incandescent ne provenait pas de projections de lave. En revanche, "il est certain qu’à l’intérieur du cône, réside toujours de la matière à très haute température, voire potentiellement en fusion", indiquent les volcanologues. "En l’absence d’une analyse in situ, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : il pourrait s’agir d’une fracture issue d’un glissement partiel au sommet du cône récemment formé et exposant cette zone incandescente, ou bien d’une faible remontée de matière depuis le conduit éruptif".

Ce point incandescent n’était plus visible en fin de nuit, le 7 avril au matin.

Ce jeudi, juste avant l'arrêt de l'activité du volcan, Imaz Press a pu survoler l'éruption. Regardez

- Un volcan qui s'arrête et puis repart -

Avant la pause et la reprise d'activté de ce vendredi 3 avril 2026, le volcan avait repris son activité le samedi 28 mars, alors que le mercredi 25 mars, l'éruption débutée le vendredi 13 février au Piton de la Fournaise prenait fin après 41 jours de spectacle.

À 9h50, ce jeudi 2 avril, un nouveau petit bras de coulée a traversé la RN2, la coupant intégralement en 30 min, à une vitesse de 10 m /heure. Plus tôt dans la matinée, de nouveaux petits bras de coulée avaient atteint la RN2.

Le 13 mars, un mois jour pour jour après le début de l'éruption, et pour la première fois depuis 2007 la lave a traversé la RN2. À 12h35 un troisième bras de coulée a atteint la route.

La lave a fini par plonger dans l'océan dans la nuit du dimanche 15 mars au lundi 16 mars 2026, vers 00h20. La rencontre du feu liquide et de l'eau a eu lieu alors que le front de coulée est resté figé à 150 mètres de l'océan pendant plusieurs heures.

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