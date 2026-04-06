Volcan : un point incandescent observé pendant la nuit, pas de reprise de l'éruption

Au Piton de la Fournaise, un trémor est toujours enregistré depuis vendredi 3 avril, d’après les enregistrements de l’Observatoire volcanologique. Un point incandescent était visible au niveau du sommet du cône éruptif, formé entre le 23 février et le 3 avril, mais il a disparu au cours de la nuit du lundi 6 avril 2026. "Ce point incandescent ne provenait pas de projections de lave", précise l'OVPF. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Sur les dernières 24h, l’amplitude du trémor a légèrement diminué. Ce trémor n’est pas accompagnée, à ce stade, d’émission de lave en surface ; seul un léger panache de gaz est émis au niveau de la fissure éruptive associée à l’activité du 13 février au 3 avril, situé à 2056 m d’altitude sur le flanc est-sud-est du volcan. Ce trémor indique néanmoins la présence de magma à faible profondeur ; ainsi une reprise des émissions de lave n’est pas exclue", détaille l'OVPF.

Concernant le point incandescent observé, "en l’absence d’une analyse in situ, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées", par l'OVPF. "Il pourrait s’agir d’une fracture issue d’un glissement partiel au sommet du cône récemment formé et exposant cette zone incandescente, ou bien d’une faible remontée de matière depuis le conduit éruptif", observe-t-il.

Depuis l’arrêt de l’activité éruptive en surface, la sismicité sous le sommet a diminué avec sur les dernières 24h, 6 séismes volcano-teconiques superficiels enregistrés.

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Ce jeudi, juste avant l'arrêt de l'activité du volcan, Imaz Press a pu survoler l'éruption.

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- Un volcan qui fait des pauses -

Pour rappel, avant la pause et la reprise d'activté de ce vendredi, le volcan avait repris son activité le samedi 28 mars, alors que le mercredi 25 mars, l'éruption débutée le vendredi 13 février au Piton de la Fournaise prenait fin après 41 jours de spectacle.

Le 13 mars, un mois jour pour jour après le début de l'éruption, et pour la première fois depuis 2007 la lave a traversé la RN2. À 12h35 un troisième bras de coulée a atteint la route. "Ce sont désormais trois bras de coulées qui ont traversé la route nationale deux sur une largeur de 260 m environ", avait précisé l'OVPF.

La lave a fini par plonger dans l'océan dans la nuit du dimanche 15 mars au lundi 16 mars 2026, vers 00h20. La rencontre du feu liquide et de l'eau a eu lieu alors que le front de coulée est resté figé à 150 mètres de l'océan pendant plusieurs heures.

Le 25 mars dernier, le trémor volcanique, indicateur de l’activité en surface, a chuté à deux reprises avant de revenir à un niveau proche du bruit de fond, puis de disparaître progressivement en fin d’après-midi, marquant l’arrêt temporaire de l’éruption.

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Le spectacle avait repris le 28 mars pour de nouveau s'arreter temporairement le 3 avril et reprendre quelques heures pus tard.

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