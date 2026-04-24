RN2 coupée par la lave : La Région vote 500.000 euros d'aide aux entreprises de Saint-Philippe et de Sainte-Rose

Réunie ce vendredi 24 avril 2026, sous la présidence d’Huguette Bello, la Commission Permanente de la Région Réunion a voté la mise en œuvre d’un dispositif de soutien exceptionnel aux entreprises des communes de Saint-Philippe et de Sainte-Rose impactées par la fermeture de la RN2 - Route des laves. La commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe d’un montant de 500.000 euros pour la mise en œuvre de ce soutien exceptionnel. Près d’une vingtaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles ont aussi été votés. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Photo Mon Ami/imazpress.com)

L’éruption volcanique du Piton de la Fournaise qui a débuté le 13 février dernier a coupé une première fois la RN2 - Route des laves le 13 mars. Les possibilités de contournement existent en passant par la RN3 et la route des plaines mais rallongent considérablement le trajet. Le tour de l’île qui passe habituellement par Sainte Rose et Saint Philippe n’est plus possible.

Ces évènements impactent fortement la fréquentation et ont réduit considérablement l’activité économique des entreprises des communes de Saint- Philippe et Sainte-Rose.

Face à cette situation, la Région Réunion a décidé de mettre place ce cadre d’intervention exceptionnel afin de soutenir la relance de l’activité économique. Sont éligibles à une subvention les Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) ayant été impactées par une baisse d’activité après la fermeture de la RN2 sur la période de mars à juin 2026.

La commission permanente a voté l’engagement d’une enveloppe d’un montant de 500 000 euros pour la mise en œuvre de ce soutien exceptionnel.

La Commission Permanente a également examiné et voté près d’une vingtaine de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles.

- Pour le développement économique -

Dispositif Kap TPE

Au titre du dispositif « Kap TPE - aide aux petits investissements pour les TPE », la commission permanente a validé l’engagement d’un montant global de 144 649 euros en faveur de 20 entreprises du lot n° 9.

Pour rappel, ce dispositif a été lancé fin mars 2025. Au 31 décembre 2025, il a permis d’accompagner 101 entreprises à hauteur de 706 816 euros pour 176 emplois salariés existants et 93 emplois nouveaux envisagés.

Programme Leader

Dans le cadre du Plan de Développement Rural de La Réunion, il est prévu la mise en œuvre de la mesure LEADER à travers des stratégies de développement local portées par les Groupes d’Action Locale (GAL), qui ont pour but de renforcer la cohérence territoriale et de contribuer au développement durable à long terme du territoire des Hauts de l’île.

C’est dans ce cadre que la commission permanente, au titre du FEADER, a validé l’attribution d’une subvention de 557 562 euros au GAL Grand Sud pour le financement de 23 projets.

Industries de l’image

La commission permanente a voté l’attribution d’une subvention de 91 166 euros à l’association Ciné Festival Océan Indien pour l’animation du dispositif national « Médiateurs de cinéma ».

Le rôle des médiateurs de cinéma est de valoriser auprès du grand public et plus particulièrement des jeunes le cinéma d’Art et Essai et les œuvres produites sur l’île. Cette démarche est pleinement en phase avec celle du contrat de filière des industries de l’image.

L’ensemble de ces interventions est réalisé dans le cadre de la convention Région-CNC-État 2026-2029, en cours de négociation.

Soutien aux investissements des entreprises

Au titre du FEADER, la commission permanente a répondu favorablement à la demande de financement de la SAS Petfood Run pour son programme d’investissements et de travaux neufs visant à renforcer la compétitivité de son unité de Cambaie, notamment par l’augmentation de sa capacité de production, la modernisation de ses équipements et le développement d’une nouvelle offre de produits.

D’un montant éligible de 2 179 498 euros, l’opération bénéficie d’un financement FEADER de 610 259 euros. La Région était sollicitée en tant que contrepartie nationale (CPN) pour un montant de 152 564 euros.

Prim’export

La commission permanente a voté l’attribution de subventions à quatre entreprises en phase de conquête de marchés extérieurs :

• SARL Kprocess : 27 242 € pour la réalisation de missions de prospection dans les pays cibles,

• SARL Fabienne Alagama : 16 340 € pour sa participation au salon du mariage de Barcelone,

• SASU Nomad : 1 715 € pour diverses prospections en France hexagonale et préfiguration du développement en Europe,

• SARL Papang Films : 9 083 € pour la distribution de « Chez les zébus francophones » et la prospection pour les prochains films.

- Pour le développement humain -

Continuité territoriale

La commission permanente a validé la proposition d’ajustement du cadre d’intervention du dispositif régional de la Continuité Territoriale (CT) « Grand public », relatif aux « Voyages pédagogiques », au titre de la campagne 2026.

Cette modification a pour objectif la prise en charge d’une aide pour un encadrement adapté des enfants en situation de handicap, leur permettant de bénéficier de manière équitable des mêmes aides aux voyages et possibilités de réussite éducative que leurs homologues non porteurs de handicap.

Formations sanitaires

La commission permanente a approuvé l’attribution d’une subvention à l’Université de La Réunion dans le cadre de l’universitarisation des formations paramédicales. Il a été acté de retenir un montant total de 623 894 euros correspondant au financement des formations paramédicales et à la prise en charge des différents coûts universitaires des années 2023-2026.

Mobilité

La commission permanente a voté la mise en place d’un projet expérimental proposé par l’association PRODIJ (Pôle Réunionnais Organisation Développement Innovation Jeunesse), intitulé ''AJIR ANSAMB : l’élan pou’ zot projet ici et ailleurs''.

Ce projet vise à accompagner les jeunes Réunionnais déscolarisés ou en difficulté dans la construction de leur autonomie et de leur insertion sociale et professionnelle, à travers une expérience collective de mobilité leur permettant d’acquérir des compétences transférables et de renforcer leur engagement citoyen.

L’engagement financier régional pour ce programme s’élève à 50 000 euros pour l’année 2026.

Pôle régional des musiques actuelles

Au titre du fonds culturel régional, la commission permanente a voté une subvention de 636 050 euros dont (31 050 euros de contribution en nature) à l’association Pôle Régional des Musiques Actuelles de La Réunion (PRMA) pour la mise en oeuvre de son programme d’activités 2026.

Spectacle vivant

- La commission permanente a voté l’attribution de subventions à deux associations pour la réalisation de leur programme d’actions de l’année 2026, contribuant à la structuration et à l’accompagnement de la filière du spectacle vivant, conformément aux axes stratégiques du Schéma régional des salles et lieux de diffusion du spectacle vivant :

• association Kolet’ : 31 500 € (avance 13 500 €)

• association Zévi : 14 000 € (avance 6 000 €)

Salles et lieux de création et de diffusion

Pour un montant total de 1 323 700 euros, des subventions ont été attribuées à 13 structures culturelles, dont notamment :

• Centre Dramatique National de l’Océan Indien (CDNOI) : 219 000 €

• Théâtre Vladimir Canter – CROUS : 40 000 € • association AGEMA – Kabardock : 122 500 €

• Konpani Ibao – Théâtre sous les Arbres : 92 000 €

• La Régie Espace Culturel Leconte de Lisle (LESPAS) : 125 000 €

• Théâtre des Sables : 50 000 €

• Théâtre Luc Donat du Tampon : 126 000 €

• Théâtre Les Bambous (programme d’activités) : 109 500 €

• Théâtre Les Bambous (Rencontres itinérantes) : 10 000 €

• Compagnie Lolita Monga (MAPEmonde) : 21 000 €

• Association ACTER – Bisik : 100 000 €

• LALANBIK – Centre de développement chorégraphique national : 133 000 € • Théâtre d’Azur : 35 000 €

• Association de Gestion du Séchoir : 140 700 €

Professions du spectacle

La commission permanente a validé la convention 2026 du COREPS. L’engagement financier régional s’élève à 25 000 euros.

Aide aux festivals artistiques

Deux subventions ont été accordées à Scènes Australes :

• 120 000 € au titre du soutien au Marché des Musiques de l’Océan Indien (IOMMa) qui se tiendra du 2 au 4 juin 2026 ;

• 30 000 € au titre d’une action de coopération avec l’Afrique du Sud et l’accueil d’une délégation sud- africaine dans le cadre de cet événement.

Aide aux entreprises culturelles

Au titre de l’aide à la publication d’ouvrages et de revues, la commission permanente a voté une subvention de 13 000 euros à l’entreprise EPICA éditions pour la publication de l’ouvrage ''Mémoires de vie, un chemin de fraternité''.

Restauration scolaire

La commission permanente a autorisé la signature d’une convention de coopération public/public entre la Région Réunion et le Département de la Réunion pour la mutualisation des moyens dédiés à l’exécution du service public de restauration scolaire.

Cette convention a pour objet de définir et d’organiser la coopération entre la Région et le Département afin d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, la continuité du service public de restauration scolaire dans des conditions de qualité de service et de coût maîtrisé, au bénéfice des élèves et de leurs familles.

Cette coopération repose sur l’utilisation mutualisée :

• des moyens matériels nécessaires à l’exercice du service public de restauration scolaire, notamment les cuisines et les restaurants scolaires ;

• des moyens humains dédiés à ce service ;

• des méthodes de travail.

Coopération culturelle

Dans le cadre de la politique de rayonnement culturel et de coopération internationale de la Région Réunion, la commission permanente a voté l’accompagnement financier de Christine Salem pour sa participation, au sein de la délégation régionale, à la Rencontre internationale sur la Créolité, prévue à Praia, au Cap Vert, du 28 au 30 mai 2026. Il a été acté une aide d’un montant de 4 600 euros.

- Pour l’aménagement du territoire et un développement durable -

Protection et valorisation de la biodiversité

La commission permanente a examiné et validé les modalités et le cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à la fiche action 2-7-1 ''Environnement - Protection et valorisation de la biodiversité, observation, restauration des milieux'' du Programme Opérationnel Européen FEDER/FSE+ 2021/2027.

Au titre de ce premier AMI, il a été acté de soutenir les actions qui permettront de préserver les populations d’espèces terrestres et marines et de restaurer leurs habitats ainsi que les continuités écologiques qui leur sont vitales. Ainsi, cet AMI aura pour objectif de financer :

• La restauration d’habitats naturels s’appuyant sur les retours d’expérience et de l’ingénierie écologique d’espaces et/ou d’espèces patrimoniaux et prioritaires ;

• La lutte contre les espèces invasives en s’appuyant sur le Plan Opérationnel de Lutte contre les espèces Invasives (POLI) ;

• L’expérimentation de restauration écologique, de lutte biologique et d’autres propositions innovantes ;

• La mise en oeuvre d’actions en faveur de la conservation d’espèces eu égard aux listes rouges et espèces protégées (plans de conservation, plans nationaux d’actions et plans d’urgence).

Décentralisation

La commission permanente a examiné, pour avis, le projet de loi visant à renforcer l’État local, articuler son action avec les collectivités territoriales et sécuriser les décideurs publics. Ce projet de loi est en lien avec le nouvel acte de décentralisation annoncé par le premier ministre le 14 septembre 2025, dont le contenu n’a pas encore été défini à ce jour. Les principales dispositions portent sur :

• Une nouvelle stratégie nationale d’aménagement du territoire qui sert de fondement à la priorisation et à la mobilisation des crédits européens concourant à l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne, avec la confirmation du rôle d’autorité de gestion des régions pour la période de programmation 2028-2034 ;

• Un nouveau cadre de contractualisation entre l’État et les collectivités territoriales ; • Un renforcement des relations entre le représentant de l’État et les élus locaux ;

• Un accroissement de l’autorité du préfet sur les opérateurs de l’État ;

• Un pouvoir de dérogation du préfet avec une sécurisation pénale ;

• Une sécurisation de l’action des décideurs publics.

La commission permanente regrette que l’État n’ait pas pris suffisamment en compte l’échelon régional qui constitue le niveau pertinent pour mener un certain nombre de politiques publiques pour lesquelles elles disposent de compétences reconnues. Cela concerne tout particulièrement la planification territoriale avec l’élaboration du Schéma d’Aménagement Régional, la gestion des fonds européens et la contractualisation avec l’État, ou encore l’énergie avec la co-élaboration avec l’État de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie ainsi que le numérique.