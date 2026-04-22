Volcan : arrêt du trémor volcanique au Piton de la Fournaise, une reprise de l’éruption n'est cependant pas exclue

Ce mardi 21 avril 2026, les volcanologues notaient l'arrêt du trémor volcanique au Piton de la Fournaise. "Depuis le 20 avril 2026, nous observons une diminution du trémor volcanique, qui était de nouveau enregistré depuis le 19 avril. Ce signal, associé à la circulation de fluides magmatiques et/ou gazeux à faible profondeur, est désormais indiscernable du bruit sismique ambiant" peut-on lire dans un communiqué de l'observatoire volcanologique. Ce qui signifie donc l’arrêt du trémor expliquent les scientifiques. Ils ajoutent tout de même, qu'une reprise de l’éruption "au cours des prochains jours ne peut pas être exclue, en particulier dans un contexte où une inflation de l’édifice semble se dessiner." ( Photo d'illustration : Emmanuel Grondin/imazpress.com) (Photo photo Emmanuel Grondin/imazpress.com)

L'éruption débutée le 13 février dernier n'a pas fini de faire parler d'elle, même si pour le moment elle est à l'arrêt..

Dans son bulletin du mardi 21 avril 2026, l'observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise fait le point. S'ils signalent l'arrêt du trémor, les scientifiques notent néanmoins : "Une reprise de l’éruption au cours des prochains jours ne peut pas être exclue, en particulier dans un contexte où une inflation de l’édifice semble se dessiner".

De plus, un faible dégazage est toujours observé au niveau des sites éruptifs associés à l’activité du 13 février au 12 avril, situés à 2056-2120 m d’altitude sur le flanc est-sud-est du volcan.

Le 10 avril 2026, alors que l'éruption était à nouveau en cours, nous vous partagions ces images. Regardez.

Après deux phases d’arrêt, l’éruption s’était à nouveau arrêtée vers 23h10 le dimanche 12 avril 2026, indiquait l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).

"Des rougeoiements sont toujours visibles sur le cône éruptif, et des vidanges de tunnels peuvent se produire encore pendant quelques heures" notent les scientifiques. "Aucune hypothèse n’est écartée quant à l’évolution de la situation à venir, arrêt définitif, reprise de l'activité sur le même site, reprise de l'activité sur un autre site, notamment du fait de la persistance d’une sismicité" précise l'OVPF

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"Ce comportement, avec une reprise puis un arrêt de l’activité, traduit vraisemblablement un régime d’alimentation magmatique instable. Autrement dit, le magma et les gaz continuent à circuler, mais le débit n’est pas suffisamment constant pour maintenir durablement l’émission en surface", expliquent les volcanologues.

Dans ce cas, "l’éruption peut effectivement repartir, s’affaiblir, puis s’interrompre de nouveau", précise Aline Peltier.

Cela a déjà été observé au Piton de la Fournaise, notamment lors de l’éruption de août à octobre 2004 et lors de l'éruption d'août à octobre 2015.

Un exemple extrême est celui du volcan Kilauea, à Hawaï, souvent présenté comme le "volcan analogue" du Piton de la Fournaise. "L’éruption en cours y a débuté le 23 décembre 2024 et se déroule depuis sous forme d’épisodes successifs, alternant phases actives et pauses parfois longues. Début avril 2026, le Hawaiian Volcano Observatory (HVO), annonçait attendre le 44ème épisode éruptif", indiquent l'Obvservatoire.

- Un signal sismique qui s'agite et puis se calme au Piton de la Fournaise -

Concernant la chute brutale du trémor - signal sismique quasi continu associé à la circulation de fluides magmatiques et/ou gazeux dans l’édifice - "ce type d’évolution n’est pas inhabituel en fin d’éruption", indiquent les spécialistes du volcan.

"Le trémor volcanique correspond au signal sismique généré par la circulation du magma et des gaz dans les parties superficielles du volcan."précisent-ils.

Sa diminution brutale "traduit donc une baisse rapide de cette circulation, pouvant être associée à une diminution du débit de magma, à une baisse du dégazage ou à une obstruction du conduit d'alimentation du site éruptif", informent Aline Peltier et Zacharie Duputel.

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