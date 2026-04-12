Volcan : sismicité et débit de lave en hausse, à bientôt deux mois d'éruption, le spectacle continue et s'intensifie

(Actualisé) Ce dimanche 12 Avril 2026, "l’éruption débutée le 13 février 2026 au Piton de la Fournaise se poursuit" explique l'observatoire volcanologique du Piton de La Fournaise. Les scientifiques affirment que le nouveau cône éruptif formé le 9 avril dernier est le plus actif avec une activité de fontaines de lave, dont les retombées sont en train de former un nouveau cône. Ils ajoutent que "Les estimations des débits de lave en surface sur les dernières 24h indiquent des pics maximaux à 32 et 35 mètres par seconde et des valeurs moyennes de 10 mètres seconde depuis le 11 avril 22h heure locale". À presque 2 mois d'éruption, le spectacle continue et s'intensifie. (Photos : Richard Bouhet/ Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Le Piton de la Fournaise n'a pas fini de nous surprendre. Ce dimanche 12 avril, les volcanologues notent une légère diminution du trémor mais une hausse de la sismicité : "L’activité sismique est en hausse depuis le 10 avril, avec respectivement 34 et 401 séismes volcano-tectoniques superficiels enregistrés le 10 avril et le 11 avril. Ces séismes sont localisés entre 1,5 et 2 km de profondeur sous le sommet du volcan."

Autre élément dans le bulletin de ce dimanche, les scientifiques notent des débits de lave élevés : "Les estimations des débits de lave en surface sur les dernières 24h indiquent des pics maximaux à 32 et 35 m3/s et des valeurs moyennes de 10 m3/s depuis le 11 avril 22h heure locale".

"Au cône formé le 13 février, l’activité reste faible, bien qu’un fort dégazage y soit toujours observé" affirment les volcanologues. Suite à l’ouverture d'un nouveau point d’émission le 9 avril, l’activité de coulée de lave est pour l’instant située en amont des Grandes Pentes et forme un nouveau champ de lave, à proximité et au sud de celui formé entre le 13 février et le 3 avril." Regardez.

Après deux phases d’arrêt (entre le 25 et le 28 mars et entre le 3 et le 8 avril), l’activité éruptive a repris le 8 avril vers 13h15 heure locale, d’abord au sein du cône éruptif formé depuis le 13 février à 2056 m d’altitude sur le flanc sud-sud-est du volcan, et depuis le 9 avril (9h15 heure locale) au niveau d’un deuxième point d’émission ouvert environ 180 m un peu plus en amont dans une zone déjà fragilisée le 13 février.

Ce samedi 11 avril 2026, l'éruption était visible depuis le Piton de Bert. Regardez.

"A noter qu’aucune nouvelle fracture verticale ou subverticale, dans laquelle s’injecte du magma depuis un réservoir magmatique, et qui se propage vers la surface ne s'est ouverte dyke ne s’est formé ou propagé en lien avec ce point d’émission" expliquent l'OVPF.

Il s’agit donc toujours de la même éruption, mais avec l’ouverture d’un nouveau point d’émission en surface. Pour rappel au début de l’éruption, un total de 4 fissures éruptives s’étaient ouvertes avant de se focaliser en un point sur le flanc sud-sud-est du volcan. Dans la nuit du samedi 11 avril, l'éruption était clairement visible depuis les webcams de l'OVPF.

Ce nouveau site d’émission, plus en amont, est actuellement le plus actif avec une activité de fontaines de lave, dont les

retombées sont en train de former un nouveau cône. Ce cône reste actuellement égueulé (ouvert) favorisant les écoulements de

lave. Regardez.

- Un volcan qui fait des pauses -

Pour rappel, avant la pause et la reprise d'activté de ce vendredi, le volcan avait repris son activité le samedi 28 mars, alors que le mercredi 25 mars, l'éruption débutée le vendredi 13 février au Piton de la Fournaise prenait fin après 41 jours de spectacle.

Le 13 mars, un mois jour pour jour après le début de l'éruption, et pour la première fois depuis 2007 la lave a traversé la RN2. À 12h35 un troisième bras de coulée a atteint la route. "Ce sont désormais trois bras de coulées qui ont traversé la route nationale deux sur une largeur de 260 m environ", avait précisé l'OVPF.

La lave a fini par plonger dans l'océan dans la nuit du dimanche 15 mars au lundi 16 mars 2026, vers 00h20. La rencontre du feu liquide et de l'eau a eu lieu alors que le front de coulée est resté figé à 150 mètres de l'océan pendant plusieurs heures.

Le 25 mars dernier, le trémor volcanique, indicateur de l’activité en surface, a chuté à deux reprises avant de revenir à un niveau proche du bruit de fond, puis de disparaître progressivement en fin d’après-midi, marquant l’arrêt temporaire de l’éruption.

Lire aussi : Volcan : un nouveau bras de lave traverse la RN2

Le spectacle avait repris le 28 mars pour de nouveau s'arreter temporairement le 3 avril et reprendre quelques heures pus tard.

- Risque de chutes et de brûlures, la préfecture appelle à la plus grande vigilance -

"À seulement 75 mètres de la route, des températures allant jusqu'à 80°C ont été mesurées" explique la préfecture. Depuis le mercredi 8 avril 2026 un nouvel épisode éruptif est en cours. Le spectacle est impressionnant mais les dangers sont bien réels et toujours présents prévient la préfecture de La Réunion.

Cette dernière demande aux Réunionnais de : "Ne pas sous-estimer ces risques." Les dangers sont nombreux, notamment des risques de chute et de brûlures en surface et cela "même si la lave semble refroidie et solide, sa surface reste extrêmement chaude" ajoute la préfecture.

Les services de la préfecture insistent :" Ce n’est pas un terrain de jeu. Chaque pas hors des zones sécurisées peut vous mettre en danger."

Parmi les nombreux dangers, un risque de chute : les tunnels de lave peuvent s'effondrer sous le poids des personnes présentes sur les coulées.

Un risque de brûlure en surface : même si la lave semble refroidie et solide, sa surface reste extrêmement chaude. A seulement, 75m de la route, des températures allant jusqu'à 80°C ont été mesurées affirme la préfecture.

Un risque extrême sous la surface : des tunnels de lave sont encore actifs et circulent à très haute température. Des mesures atteignant 275°C ont été relevées dans les cavités proches de la surface.

Le tout est aggravé en cas de pluie puisque le contact de l'eau de pluie avec la lave peut provoquer de violents dégagements de vapeur, dangereux et imprévisibles.

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