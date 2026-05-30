[Photos-Vidéos] Rézo Tour : top départ du tour de l'île des mobilités douces

Rézo Tour, le tour de l'île des mobilités douces démarre ce samedi 30 mai 2026. Jusqu'au 3 juin, cet événement réunira cyclistes, familles et citoyens engagés pour un tour de l'île en mobilité douce et durable. Au total, 220 kilomètres, cinq étapes, 13 villes, un Village Éco Move ouvert à tous et deux soirées culturelles. Le départ a été donné des Jardins de la Liberté au Barachois à Saint-Denis (Photos : Marine Magnien/www.imazpress.com)

Porté par l'association ASPRO-MOD, cet événement réunionnais né sur l'île, pour l'île propose 220 kilomètres d'itinéraire côtier en 5 étapes.

Cinq jours pour faire le tour de La Réunion autrement… "à vélo, en électrique, à votre rythme… en rejoignant une caravane citoyenne qui traverse l’île de mairie en mairie, de rencontre en rencontre, de soirée en soirée", souligne l'organisation. Regardez.

- 220 kilomètres, cinq étapes, 13 villes pour le Rézo Tour -

• Étape 1 · Sam. 30 mai — Saint-Denis → Saint-Gilles · 46 km Départ Barachois, balade biodiversité Ravine Balthazar à La Possession, pause déjeuner Cap Diégo au Port, arrêt mairie de Saint-Paul, arrivée Hôtel Alamanda. Soirée culturelle au Village de Corail à 19h : Baster, Missty, Emma Nona.

• Étape 2 · Dim. 31 mai — Saint-Gilles → Saint-Pierre · 57 km Départ Alamanda, arrêt mairie de Saint- Leu, piknik Aire de pique-nique Grand-Bois (Terrain Paddock), arrivée Hôtel Victoria.

• Étape 3 · Lun. 1er juin — Saint-Pierre → Saint-Philippe · 36 km Départ Hôtel Victoria, arrêt Saint- Joseph, piknik route Langevin avec balade biodiversité, arrêt Saint-Philippe, arrivée Les Chambres des Vacoas.

• Étape 4 · Mar. 2 juin — Saint-Philippe → Saint-André · 59 km Départ Les Chambres des Vacoas, arrêt mairie de Saint-Benoît, piknik front de mer Saint-Benoît, arrêt Bras-Panon, arrivée Le Mohana.

• Étape 5 · Mer. 3 juin — Saint-André → Saint-Denis · 26 km Départ Le Mohana, Village Éco Move Terrain Fayard (Saint-André), arrêts Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, arrivée Village by CA Réunion.

Soirée de clôture MJC Château Morange à 19h : Ziskakan, Fonnkèr, Amba, Kanasel, JF Gang.

En marge de la caravane, un Village Éco Move est organisé pour permettre au grand public de découvrir et expérimenter les mobilités douces, sans s'inscrire au tour. Il aura lieu ce mercredi 3 juin au Carré Fayard à Saint-André de 9h à 14h.

- Un tour de l'île né d'une conviction -

Depuis sa première édition, "le REZOTour est bien plus qu'un événement sportif. C'est une démonstration vivante que se déplacer autrement à La Réunion est possible, agréable, et accessible", indique l'organisation.

"L'important est de montrer que c'est possible de changer de comportement par rapport à sa voiture individuelle. L'idée c'est de montrer aux gens de dire, venez, c'est possible", Jules Dieudonné, président de l'association. "De plus en plus les collectivités reconnaissent cette légitimité là et nous reçoivent", dit-il. Écoutez.

Des collectivités à l'image de la ville de Saint-Denis et la Cinor.

"Je trouve que c'est important que les parents et enfants montent à vélo", déclare Arnaud Huguet, élu délégué à la mobilité et au handicap. Un élu qui, chaque jour, se rend au travail à vélo. À Saint-Denis, les projets fusent pour la mobilité, tels que le projet "Baobab" ou le téléphérique de la Montagne". Écoutez.

La Cinor - qui prête plusieurs vélos verts, le dit "il faut changer de modèle avec la mobilité autour des modes doux", dit Jean-Pierre Marchau, élu écologie et vice-président de la Cinor. "Sur le territoire de la Cinor, nous nous apprêtons à commander 1.000. vélos pour les villes de la Cinor car il y a de très fortes demandes. C'est un avantage économique, surtout en cette période de hausse des prix des carburants", poursuit-il.

Selon lui, il reste à améliorer certains "points noirs" pour la cohabitation entre vélos et voitures et "l'idée persistante que la voiture est toujours reine". Écoutez.

- 580.000 véhicules sur les routes de La Réunion à l'horizon 2035 -

Ça sature sur le réseau routier de La Réunion. On observe plus de 200.000 automobilistes en heure de pointe. "Chaque année, le trafic moyen sur l'ensemble des routes augmente de 1,5 à 2% depuis quasiment trente ans", a confirmé Éric Boiteux, directeur exploitation et entretien des routes à la Région.

En termes de chiffres, cela représente près de 50.449 véhicules en direction du sud par jour et 46.672 en direction du nord. Dès 6 heures du matin, "nous sommes à près de 4.000 véhicules par heure". Sachant que la quatre voies "sature à partir de 2.500 véhicules", expliquait Éric Boiteux.

Dans l'est "nous dépassons les 100.000 véhicules par jour au niveau de Duparc, répartis notamment lors des heures de pointe le matin et le soir."

Si globalement dans l'ouest, le trafic routier augmente de 3 à 6%, "c'est qu'on a trop de voitures", dit Éric Boiteux. "Des automobilistes souvent seuls dans leur véhicule", précisait le directeur exploitation et entretien des routes à la Région.

Selon la préfecture, en 2023, le parc de voitures particulières à La Réunion continue d’augmenter et est estimé à 422.580 véhicules en circulation.

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