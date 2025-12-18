Plus de 200.000 automobilistes en heure de pointe : le réseau routier de La Réunion saturé

Ça sature sur le réseau routier de La Réunion. On observe plus de 200.000 automobilistes en heure de pointe et une hausse du trafic routier de 3 à 6% entre septembre et novembre 2025. Matins et soirs, les conducteurs se retrouvent coincés dans leur voiture, avec ou sans pluie, avec ou sans accident. Les axes particulièrement concernés : l'entrée ouest et est de Saint-Denis, La Possession, Saint-Paul et Saint-Pierre. (Photo rb/www.imazpress.com)

"Chaque année, le trafic moyen sur l'ensemble des routes augmente de 1,5 à 2% depuis quasiment trente ans", confirme Éric Boiteux, directeur exploitation et entretien des routes à la Région.

Traditionnellement, "ça roule toujours très mal en novembre-décembre" dit-il, et ce, en raison des fêtes de fin d'année et de l'affluence vers les centres-villes et grands centres commerciaux.

- Dans l'ouest et l'est, les embouteillages n'en finissent plus -

Dans l'ouest, du côté de Savanna, "le trafic augmente chaque année entre 1,5 et 2% les jours ouvrés", dit-il. Il détaille : "entre septembre 2025 et novembre 2025, dans le sens nord-sud, on compte une augmentation du trafic de 4,4% et dans le sens sud-nord de l'ordre de plus 6,1%".

En termes de chiffres, cela représente près de 50.449 véhicules en direction du sud par jour et 46.672 en direction du nord.

Dès 6 heures du matin, "nous sommes à près de 4.000 véhicules par heure". Sachant que la quatre voies "sature à partir de 2.500 véhicules", explique Éric Boiteux.

Dans le secteur du Sacré-Cœur, la circulation augmente de 3% en direction du sud et de 4% en direction du nord.

Dans l'est "c'est catastrophique". "Nous dépassons les 100.000 véhicules par jour au niveau de Duparc, répartis notamment lors des heures de pointe le matin et le soir."

En cas d'accident, on peut voir les embouteillages s'accumuler, arriver à 10, voire 20 km de bouchons.

- Le soleil et la pluie viennent perturber les automobilistes -

La pluie et le soleil jouent également les trouble-fête sur les routes de l'île.

"Dès qu'il pleut – comme vendredi 12 décembre 2025 – ça bloque tout et perturbe tout, même sans accident", constate Éric Boiteux.

Le soleil aussi peut éblouir les automobilistes et ralentir le trafic. Sur la NRL, selon le Centre régional du trafic, trois endroits sont identifiés comme points où le soleil peut gêner la vision.

À l’aube comme au crépuscule, lorsque le soleil est bas sur l’horizon, ses rayons viennent frapper directement les pare-brise. Selon la Sécurité routière, près de 20 % des accidents de la route sont liés à la luminosité.

En cas d’éblouissement soudain, il faut lever le pied et maintenir une distance de sécurité de quelques mètres.

- Trop de voitures sur les routes de La Réunion -

Si globalement dans l'ouest, le trafic routier augmente de 3 à 6%, "c'est qu'on a trop de voitures", dit Éric Boiteux. "Des automobilistes souvent seuls dans leur véhicule", précise le directeur exploitation et entretien des routes à la Région.

Selon la préfecture, en 2023, le parc de voitures particulières à La Réunion continue d’augmenter et est estimé à 422.580 véhicules en circulation.

Plus de voitures et donc plus d'accidents sur les routes, pouvant générer des embouteillages. La majorité des accidents sont dus à un mauvais comportement du conducteur (négligence, inattention, fatigue, imprudence, prise de risque) lié paradoxalement à un excès de confiance. Pour Marlène Dijoux, présidente de la Ligue contre la violence routière, "les conducteurs sont de moins en moins prudents et respectent moins le code de la route alors que 99% des accidents pourraient être évités".

Lire aussi - À La Réunion, les accidents c'est (presque) toujours dans les mêmes secteurs



Au 11 décembre 2025 l'observatoire départemental de la sécurité routière (ODSR) recense à La Réunion pour l'année 2025 : 873 accidents corporels (légers graves ou mortels. Les accidents matériels ne sont pas comptabilisés), 1.069 blessés dont 291 hospitalisés (plus de 24 heures).

Depuis le début de l'année, les personnes tuées se répartissent comme suit : 15 motards, 14 piétons, 8 automobilistes, 3 cyclistes.

- Des aménagements pour fluidifier le trafic -

Si les chantiers ou le passage à trois voies à Saint-Paul peuvent sembler être la cause des ralentissements, Éric Boiteux le dit, "s'il n'y avait pas cela, ce serait encore pire".

La Région poursuit ses aménagements pour favoriser la mobilité des Réunionnais. "Nous continuons d'améliorer les routes, prolonger les axes mixtes, améliorer les bretelles, supprimer ce qui devient accidentogène et développer les transports en commun", dit Éric Boiteux. Mais il le rappelle, "tout cela ne résoudra pas tout. Nous ne pourrons pas continuer à absorber 2% de trafic en plus chaque année".

Selon lui, la solution la plus favorable pour désengorger le réseau routier de La Réunion, "c'est le ferré". Le train "s'est imposé comme la réponse la plus efficace à l'équation réunionnaise car il permet de transporter massivement les usagers, rapidement, tout en limitant l'emprise foncière et en respectant l'environnement", se réjouit la présidente de Région. Dans les prochains mois, la Région lancera des études sur le tracé exact du Réunion Express.

Il a d'ailleurs été plébiscité par 77% des Réunionnais lors des États généraux des mobilités.

Lire aussi - Mobilité : le "tout-voiture", un modèle dominant que les Réunionnais veulent voir disparaître

Malgré les aménagements successifs, le trafic et les bouchons restent un problème quotidien qui mine le moral des automobilistes.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]