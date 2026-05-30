"Au cœur du vivant" : une exposition collective sur le site de La Raffinerie

Le samedi 13 juin 2026, de 18h à 22h aura lieu le vernissage l'exposition collective "Au cœur du vivant" avec les artistes M21 - Marie Versini - Aurore Labre sur le site de La Raffinerie à l'Hermitage (Photo : La Raffinerie)

"Au cœur du vivant" fait converger nos trois visions. Ensemble, nous tissons une narration où l’humain retrouve sa place originelle, s’inscrivant dans un dialogue permanent pour ne faire qu’un avec les éléments", indique La Raffinerie.

"Ici, la création devient un espace de résilience et d’identité : qu’il s’agisse de portraits habitant la tôle et le bois ou d’une immersion au milieu de la flore, chaque œuvre invite à une fusion totale. La matière, brute ou façonnée, devient le pont nécessaire à cette rencontre organique."

L'exposition sera visible jusqu'au 26 août, pendant les horaire d'ouverture public de La Raffinerie.

Entrée libre et gratuite.

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