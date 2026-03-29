Volcan : la lave descend les Grandes Pentes mais seul le bras sud est de nouveau réalimenté

(Actualisé) Après trois jours d'arrêt, le Piton de la Fournaise a jugé que le spectacle n'était pas terminé. Ce samedi 28 mars 2026, l'éruption a repris du côté du Piton de Bert. Le magma est arrivé en surface au niveau du dernier cône éruptif de l’éruption débutée le 13 février 2026. Cette reprise d’activité fait suite à la reprise du trémor éruptif depuis 15 heures ce samedi. La lave descend les Grandes Pentes mais seul le bras sud est de nouveau réalimenté (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les retours visuels montrent par ailleurs que peu de projections sont visibles au-dessus du cône. Regardez.

(Vidéo : OVPF)

L’activité en tunnels de lave a également repris en aval du cône avec des résurgences visibles au niveau du champ de lave mis en place entre le 13 février et le 25 mars 2026. Ces résurgences étaient de nouveau visibles dans les Grandes Pentes à partir de 23h42 heure locale le 28 mars sur le bras principal sud. Regardez.

Avec la reprise de l’activité et la réalimentation des tunnels de lave,"une réalimentation de la plate-forme est possible, ainsi qu’une intensification du panache de gaz au point d’entrée à l’océan", indique l'OVPF.

- Une reprise d'éruption après trois jours d'arrêt

Cette reprise de l'éruption survient alors que ce mercredi 25 mars 2026, l'éruption débutée le 13 février au Piton de la Fournaise prenait fin après 41 jours de spectacle.

Le 13 mars, un mois jour pour jour après le début de l'éruption, et pour la première fois depuis 2007 la lave a traversé la RN2. À 12h35 un troisième bras de coulée a atteint la route. "Ce sont désormais trois bras de coulées qui ont traversé la route nationale deux sur une largeur de 260 m environ", précise l'OVPF. Regardez.

Regardez. Mais le spectacle ne s'arrêtait pas là. La lave a fini par plonger dans l'océan dans la nuit du dimanche 15 mars au lundi 16 mars 2026, vers 00h20. La rencontre du feu liquide et de l'eau a eu lieu alors que le front de coulée est resté figé à 150 mètres de l'océan pendant plusieurs heures.

Le 25 mars, le trémor volcanique, indicateur de l’activité en surface, a chuté à deux reprises avant de revenir à un niveau proche du bruit de fond, puis de disparaître progressivement en fin d’après-midi, marquant l’arrêt de l’éruption.

Après cette reprise, les travaux de la RN2 qui devaient débuter prochainement risquent fort de devoir attendre.

- L'accès à l'enclos reste interdit et danger sur la plateforme de lave -

"L'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise, partie haute, partie basse, grandes pentes, que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, reste interdit jusqu’à nouvel ordre", indique la préfecture.

La préfecture rappelle que "le plan Orsec Volcan est destiné à protéger les populations et organiser la coordination des services". "Le danger demeure particulièrement élevé en période éruptive, notamment en raison des émissions de dioxyde de soufre, des risques d’effondrement de structures volcaniques, de chutes et de brûlures", assure la préfecture.

Le préfet rappelle aussi que "le poser d’aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture".

De plus sous la plateforme encore fragile peuvent se cacher des tunnels de lave, pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres. En cas d’effondrement, les conséquences peuvent être particulièrement graves : brûlures, chutes ou encore risques d’asphyxie. Les autorités rappellent ainsi que les zones récemment touchées par l’éruption ne doivent pas être considérées comme des espaces de promenade. "Ce n’est pas un terrain de jeu, ni une randonnée classique", insiste la préfecture.

Les autorités sanitaires mettent également en garde la population contre les émissions de dioxyde de soufre et les projections de cheveux de Pelé.

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- Le volcan en éruption pour la deuxième fois de l'année -

La première éruption de l'année 2026 date du dimanche 18 janvier 2026 à 19h45. L'éruption avait été courte.

Elle s'était arrêtée vers 5 heures le ce mardi 20 janvier 2026.

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