RN2 : la voie provisoire aménagée sur la coulée de lave avant fin mai, sauf si le volcan se réveille de nouveau

Une voie provisoire sur la récente coulée de lave de la RN2 d'ici fin mai 2026, si tout va bien et si le volcan ne décide pas de nouveau d'entrer en éruption. C'est ce qu'envisagent la Région et la Direction régionale des routes (DRR), alors que le Piton de la Fournaise s'est rendormi ce mercredi 25 mars 2026. Le chantier prendra plusieurs semaines, le temps que la lave refroidisse. Un mois après le début des travaux, la route pourrait alors être ouverte aux convois (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Nous avons déjà commencé à travailler sur les solutions de rétablissement", indique à Imaz Press ce jeudi 26 mars 2026, Éric Boiteux, directeur d'exploitation et d'entretien des routes à la DRR.

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- La coulée pas encore assez froide pour débuter les travaux -

Si l'éruption a pour le moment pris fin – mais une reprise est toujours possible -, la DRR doit attendre "une baisse de la température et la vidange totale des tunnels de lave", précise Éric Boiteux.

Selon les informations transmises à la DRR par l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OPF), "il reste encore près de 7 kilomètres à vidanger". Cela "pourra prendre entre quelques heures et plusieurs jours, sauf si l'éruption repart bien sûr" commente Éric Boiteux.

- Une réouverture de la RN2 pour les convois -

La Direction régionale des routes estime ensuite entre deux semaines et un mois pour commencer les travaux. Ses équipes pourront travailler sur les premiers mètres de lave, là où "une zone de lave est de faible épaisseur".

"Nous renivelerons la lave avec de gros engins et nous casserons ce qui dépasse", explique Éric Boiteux. Une phase délicate car les équipes doivent s'assurer qu'aucun engin ne tombe dans un trou, comme cela avait pu être le cas en 2007, alors que la lave était encore en fusion. "Quatre mois après, la lave était encore à 400 degrés, les ouvriers étaient vêtus de combinaison de volcanologues et les pelles étaient accrochées entre elles", raconte Éric Boiteux.

(Photo d'archives : www.imazpress.com)

Une fois le sol nivelé, "nous remettons des matériaux de chaussée, des gravats qui serviront de couche de base, avant de mettre de l'enduit bicouche pour rouler dessus", précise le directeur d'exploitation.

Lorsque tout aura refroidi, "nous mettrons la route à l'épreuve, et nous veillerons l'impact de la pluie dessus afin de voir si la lave a bougé, s'il faut créer de nouvelles ravines et traiter l'assainissement de cette route" détaille-t-il.

Un mois après ces travaux, soit avant fin mai, la route pourrait alors être ouverte aux convois. "Soyons optimistes", dit Éric Boiteux, même s'il avoue, "tout cela est encore flou au niveau du planning parce que l'on ne sait pas si la lave va être encore active pendant 15 jours ou une journée".

- Un scénario différent de 2007 -

En 2007, il avait fallu plus de sept mois pour que la RN2 retrouve son enrobé. 1,26 million d'euros avaient été nécessaires pour ces travaux.

Lors de cette éruption, la coulée de lave avait recouvert 1,6 kilomètres de longueur de route et faisait une hauteur de près de 60 mètres.

(Photo d'archives : www.imazpress.com)

Ici, "nous sommes à 430 mètres de longueur de route recouverte", le directeur d'exploitation de la DRR. Concernant la hauteur, "nous n'avons pas encore pu mesurer mais cela doit être inférieur à 10 mètres". Donc la lave refroidira plus vite.

D'ici deux mois donc, les habitants de l'est de l'île, obligés de faire un détour pour circuler, pourront de nouveau emprunter la RN2 via une voie provisoire.

Si tout se passe bien, le rétablissement total de la route se fera aux deuxièmes semestres de l'année.

La DRR devrait prochainement avoir une réunion avec l'Observatoire pour évaluer la chaleur, y compris un mètre sous la lave pour finaliser le début des travaux.

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