Des milliers de catholiques rassemblés au Maïdo pour la messe de l’Ascension

Fidèle à une tradition bien ancrée, des milliers de catholiques de La Réunion se réunissent au Maïdo pour la messe de L'ascension ce jeudi 14 mai 2026. Elle sera célébrée par l'évêque, Monseigneur Pascal Chane-Teng. Ce moment de foi marque la montée au ciel de Jésus-Christ (Photo www.Stephan Laï-Yu /www.imazpress.com)

"Cette célébration en plein air offre à chacun l’opportunité de vivre un moment spirituel particulier, entre contemplation de la nature et élévation vers Dieu" note l'Église dans un communiqué.

Au programme de cette journée de célébration, à 8 heures l'accueil des pèlerins, à 9 heures le Chapelet. La messe sera célébrée à 11 heures par Monseigneur Pascale Chane-Teng.

L'après-midi, auront lieu des animations musicales.

- Une messe devant des milliers de fidèles pour "faire des disciples" -

Présidée par l'évêque, la messe a pour thème : "Allez ! De toutes les nations, faites des disciples."

L'Église explique : "les disciples ne sont pas appelés à rester tournés vers le ciel, mais à aller vers le monde, porteurs d’une espérance vivante". "Envoyés à la rencontre de tous, ils deviennent témoins d’un amour qui dépasse les frontières et rejoint chaque personne dans sa vie quotidienne", poursuit le diocèse de La Réunion.

Au programme de cette journée de célébration, à 8 heures l'accueil des pèlerins, à 9 heures le Chapelet. La messe sera célébrée à 11 heures par l'évêque, Monseigneur Pascale Chane-Teng.

- L'Ascension, quand Jésus-Christ est monté au ciel -

La fête de l'Ascension a lieu quarante jours après le dimanche de Pâques et célèbre la montée de Jésus-Christ vers le ciel.

"Mort et ressuscité, Jésus quitte ses disciples, tout en continuant d'être présent auprès d'eux, mais différemment", explique le diocèse de La Réunion.

Le livre des Actes des Apôtres rapporte que, quarante jours après Pâques, Jésus apparaît une dernière fois à ses disciples et leur annonce : "Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins (…) jusqu’aux extrémités de la terre. Après ces paroles, ils le virent s’élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. L’évangile de Luc précise quant à lui que les apôtres « retournèrent à Jérusalem, remplis de joie".

Selon la religion catholique, la fête de l’Ascension annonce la Pentecôte, dix jours plus tard. Elle aura lieu le lundi 25 mai.

- Attention à la circulation au Maïdo -

En raison de l’affluence, la circulation et le stationnement seront perturbés aux abords du Maïdo.

Pour les transports en bus : seuls les bus de moins de 50 personnes sont recommandés ; les bus de plus de 50 personnes n’auront pas accès à la route du Maïdo. Un dispositif de stationnement et de navettes sera mis en place.

Des contrôles de sécurité pourront être effectués à l’entrée du site. Les bouteilles en verre ne sont pas autorisées.

Le camping sur le site sera réglementé pendant l’événement.

Il faudra prévoir des vêtements chauds, de l’eau et les médicaments personnels.



www.imazpress.com/[email protected]