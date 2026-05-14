RN2 à Saint-Benoît : le projet d'aménagement déclaré d’utilité publique, la Région autorisée à acquérir les terrains à l'amiable ou par expropriation

Par un arrêté préfectoral publié ce mercredi 13 mai 2026, le préfet de La Réunion a déclaré, d'utilité publique, les acquisitions et travaux nécessaires au projet d'aménagement de la route nationale 2 (RN2) entre l'échangeur Bourbier et le giratoire des Plaines sur le territoire de la commune de Saint-Benoît. Le Conseil régional est donc autorisée à acquérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de l'opération (Photo : www.imazpress.com)

Comme indiqué dans l'arrêt publié par la préfecture, l'"expropriation devra être accomplie dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté".

"La présente déclaration d'utilité publique emporte mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Benoît", est-il précisé.



Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Réunion dans le délai de deux mois, à compter de sa publication pour la déclaration d'utilité publique et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de La Réunion dans le même délai.

- Un projet d'aménagement de la RN2 à Saint-Benoît -

Par courrier du 30 octobre 2023, la Région Réunion a saisi le Préfet de la Réunion d'une demande de déclaration d'utilité publique (DUP) relative au projet d'aménagement de la RN2 entre l'échangeur Bourbier et le giratoire des Plaines.

Dans un contexte de croissance démographique et d'augmentation du trafic, la traversée de Saint-Benoît par la RN2 se dégrade rapidement et constitue aujourd'hui un point noir du réseau routier régional.

Le projet consiste à aménager la RN2 entre l'échangeur Bourbier et le giratoire des Plaines afin de la porter de 2x1 voies à 2x2 voies, tout en favorisant les transports en commun et les modes actifs (marche, vélo).



L'opération se situe sur la RN2, sur le territoire de la commune de Saint-Benoît, sur une longueur d'environ 3 km, entre l'échangeur Bourbier et le giratoire des Plaines.



Une enquête publique s'est déroulée du 14 avril au 16 mai 2025. À son issue, le commissaire enquêteur a transmis au préfet le 24 juin 2025 son rapport et ses conclusions sur l'autorisation environnementale, la déclaration d'utilité publique du projet, la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Benoît et la cessibilité des parcelles concernées.

Par délibération du 5 septembre 2025, le conseil régional a confirmé l'intérêt général de l'opération et prononcé la déclaration de projet, conformément aux articles L126-1 du code de l'environnement et L122-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Le conseil municipal de la commune de Saint-Benoît, a par délibération en date du 22 septembre 2025, émis un avis favorable sur la mise en compatibilité de son PLU.

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