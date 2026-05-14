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Entre-Deux : deux personnes chutent au Bras de la Plaine, le sentier fermé par sécurité

  • Publié le 14 mai 2026 à 07:40
  • Actualisé le 14 mai 2026 à 07:48
Entre-Deux : deux personnes chutent sur au Bras de la Plaine, le sentier fermé par sécurité
Entre-Deux : deux personnes chutent sur au Bras de la Plaine, le sentier fermé par sécurité

Ce mercredi 13 mai 2026, un père et son fils ont chuté sur le sentier du Bras de la Plaine à l'Entre-Deux sur un passage fragilisé par un éboulis. Les deux personnes ont été prises en charge par un sapeur-pompier volontaire, ainsi que le PGHM, afin de procéder à des examens de contrôle à l’hôpital. Aucune blessure grave n’est à déplorer. Compte tenu de la dangerosité du sentier et par mesure de précaution, il a été décidé de la fermeture temporaire dans l’attente d’une expertise technique (Photo : ville de l'Entre-deux)

Dans l’attente d’une expertise technique du secteur concerné, la maire de l'Entre-Deux a procédé à un arrêté de fermeture temporaire à titre préventif, afin de permettre aux équipes techniques d’intervenir et d’évaluer les conditions de sécurité du secteur. 

www.imazpress.com/[email protected]

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