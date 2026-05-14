Saint-Pierre : il prend la fuite avec quatre enfants à bord d'un véhicule volé, le conducteur placé en détention provisoire

Interpellé à Saint-Paul pour refus d'obtempérer, à bord d'un fourgon signalé volé et quatre enfants âgés de 1 à 6 ans, installés à l’arrière, un conducteur a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement. Le jeudi 7 mai 2026, en centre-ville de Saint-Pierre, un gendarme repère ce véhicule volé. Tentant d'intervenir, l'automobiliste prend la fuite. Près de 30 gendarmes sont mobilisés pour l'interpeller. Le conducteur, sans permis, était déjà recherché pour plusieurs faits de vols. Il encourt jusqu’à 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le jeudi 7 mai 2026, en fin de matinée, un gendarme en repos repère dans le centre-ville de Saint-Pierre un fourgon signalé volé quelques jours plus tôt à Saint-Philippe. Le militaire tente alors d’intervenir, mais le conducteur refuse d’obéir, se rebelle et prend la fuite.

Pendant plus de 30 minutes, l’homme multiplie les comportements dangereux : vitesse excessive, dépassements risqués, contresens et accident matériels.

- Il prend la fuite avec quatre enfants à bord d'un véhicule volé -

Le véhicule est finalement stoppé à Saint-Paul, sur la Nationale 1. À bord, les militaires de la gendarmerie découvrent une passagère à l’avant, mais surtout quatre enfants en bas âge, âgés de 1 à 6 ans, installés à l’arrière du fourgon.

Face au risque, près de 30 gendarmes sont mobilisés pour mettre fin à cette fuite.

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