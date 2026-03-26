Région : Huguette Bello visite la RN2 au niveau de la coulée de lave

Pendant 41 jours, le Piton de la Fournaise était en éruption. Dans sa descente, la coulée de lave a atteint la Route nationale 2, entraînant sa fermeture entre Sainte-Rose et Saint-Philippe. Face à cette situation exceptionnelle, la présidente de la Région, Huguette Bello, s’est rendue sur place pour rencontrer les équipes du CRGT, pleinement mobilisées afin de sécuriser l’accueil du public sur le site. Dès que les conditions le permettront, elle travaillera, en lien étroit avec l’État et les services compétents, à la réalisation d’une voie provisoire. Nous publions le post du conseil régional : (Photos Région Réunion)