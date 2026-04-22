Sainte-Marie : un homme de 69 ans attaqué par deux chiens errants, les gendarmes interviennent

Ce jeudi 16 avril 2026, après avoir attaqué et blessé un homme de 69 ans, deux chiens errants de type malinois menaçaient un père et sa fille, la brigade territoriale autonome de Sainte-Marie est intervenue pour neutraliser les animaux.(Photo d'illustration : Richard Bouhet/imazpress.com

Les gendarmes expliquent : "À l’arrivée sur les lieux, les animaux sont toujours agressifs. Face à ce danger imminent, les militaires engagent immédiatement les mesures nécessaires pour protéger les personnes présentes". Aucun autre blessé n'est à déplorer indiquent les gendarmes qui expliquent avoir fait usage du pistolet à impulsions électriques (PIE) "afin de neutraliser la menace".

Un des chiens a pu être maîtrisé et pris en charge par les services compétents de la Cinor indiquent les forces de l'ordre et la victime, blessée, a été rapidement secourue et transportée au centre hospitalier de Saint-Denis

"Les personnes présentes ont été mises en sécurité et elles n’ont pas été blessées" ajoutent les gendarmes de Sainte-Marie.

- La divagation des animaux est une infraction -

Dans une publication Facebook, la gendarmerie de La Réunion rappelle :

- la divagation des animaux est une infraction et peut constituer un réel danger

- un chien laissé en liberté sans surveillance peut représenter un risque grave pour autrui.

En tant que propiétaire, vous êtes responsables de votre animal :

- il doit être tenu sous contrôle et ne pas divaguer sur la voie publique,

- des mesures doivent être prises pour éviter toute fugue (clôture adaptée, vigilance…),

En cas d’incident, votre responsabilité pénale peut être engagée.

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