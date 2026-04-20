Cyclisme : la Réunionnaise Léa Grondin championne de France Avenir Piste

Léa Grondin, actuellement au Pôle France Ultramarin à Bourges, est aussi sous licence double avec le vélo club de l'Est à Bras-Panon et l’US Créteil, remporte 2 fois le titre de vainqueur et une médaille d'argent lors de cette Coupe de France Avenir Piste. Le Comité régional et sportif de La Réunion, CROS, salue la performance de la jeune sportive : "Après un déclassement de la 1ere sur la course Scratch. Léa remonte d'une place et monte donc sur la deuxième marche du podium. Un grand bravo à elle" peut-on lire dans une publication facebook du CROS (Photo : CROS Réunion)

À 18 ans, la cycliste réunionnaise construit son rêve au CREPS de Bourges au pôle Outre-Mer. Au programme pour la sportive, pas moins de 12 à 14 heures de vélo par semaine, en plus des cours au lycée. Son programme de compétitions est calé pour les 4 ans à venir.

- "Le déclencheur ? Les Championnats de France à Hyères en 2022"-

Interrogée par ImazPress en 2024, Léa Grondin racontait : "J’ai commencé par le VTT à l’âge de 4 ans, avec mon frère, Raphaël Grondin. Je l’ai suivi ensuite sur la route, au sein du Vélo Club de l’Est (ndlr, le club où elle est toujours licenciée). J’avais envie de battre des garçons. Je suis passé ensuite sur la piste, toujours à La Réunion. Le déclencheur ? Les Championnats de France à Hyères en 2022".

Alors qu’elle est encore Minime 2, elle termine 3 ème de l’Omnium des Cadettes. "J’ai vu la fierté de mes parents. J’avais envie de gagner d’autres médailles".

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