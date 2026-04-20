Guerre au Moyen-Orient : tirs de semonce sur un navire français de la CMA CGM, l'équipage est "sain et sauf"

Un navire de la CMA CGM "a fait l'objet hier de tirs de semonce" dans le détroit d'Ormuz, a indiqué ce dimanche 19 avril 2026 à l'AFP le groupe français de transport maritime, qui a précisé que l'équipage était "sain et sauf". L'Organisation maritime internationale (OMI) a déclaré que le navire, un porte-conteneurs, avait été "endommagé" samedi, sans plus de précision. (Photo d'illustration : AFP)

Le navire serait "endommagé" selon l'Organisation maritime internationale (OMI) mais l’équipage est "sain et sauf" explique le groupe français de transport maritime.

C'est le président des États-Unis, Donald Trump qui l'a annoncé sur son réseau social Truth Social ce dimanche 19 avril : "L'Iran a décidé hier de tirer des balles dans le détroit d'Ormuz, en violation flagrante de notre accord de cessez-le-feu ! Plusieurs de ces tirs visaient un navire français et un cargo britannique."

"C'était inadmissible, n'est-ce pas ? Mes représentants se rendent à Islamabad, au Pakistan, où ils seront demain soir pour des négociations." Regardez.

À 48 heures de l’expiration du cessez-le-feu, la tension remonte.

- Trump envoie une délégation au Pakistan -

Le président Donald Trump a annoncé qu'une délégation américaine serait au Pakistan ce lundi 20 avril pour relancer les négociations avec l'Iran tout en menaçant de détruire "toutes les centrales électriques et tous les ponts en Iran" en cas d'échec des pourparlers.

Le vice-président JD Vance mènera à nouveau cette délégation, a affirmé à l'AFP un responsable de la Maison Blanche, aux côtés des deux émissaires habituels du président, Steve Witkoff et Jared Kushner.

Téhéran ne compte actuellement pas "participer à la prochaine session de discussions Iran-Etats-Unis", a rapporté dimanche la télévision d'Etat iranienne (Irib).

- L'Iran promet de "riposter bientôt" à la saisie d'un cargo par les Etats-Unis -

L'Iran a promis lundi de "riposter bientôt" à la prise de contrôle par la marine américaine d'un de ses cargos, le porte-parole de l'état-major iranien qualifiant cette saisie d'"acte de piraterie armée".

Donald Trump avait annoncé plus tôt que la marine américaine avait ouvert le feu sur le cargo iranien Touska dans le golfe d'Oman et en avait pris le contrôle. Le navire "a tenté de franchir notre blocus maritime, et mal lui en a pris", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

- Le prix du pétrole bondit à nouveau -

Les prix du pétrole se sont à nouveau envolés lundi, après le regain de tensions entre les Washington et Téhéran.

Vers 23H45 GMT, le cours du baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, grimpait de 8,04% à 90,59 dollars, tandis que le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, gagnait 6,88% à 96,60 dollars.

AFP/ www.imazpress.com / [email protected]