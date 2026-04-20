Éboulis sur la route de la Montagne : l'inspection de la falaise est terminée, circulation alternée dans le secteur Mal Côté

(Actualisé) "L’inspection de la falaise est terminée, la route est rouverte à la circulation par alternat" explique le Département. Le Conseil Départemental informait que sur la RD41 Route de la Montagne, la circulation était coupée, suite à un éboulis survenu ce lundi 20 avril 2026 aux alentours de 8h25, dans le secteur "Mal Côté". L'axe a été fermé pour inspection de la falaise, entre les PR 18 et 21. La circulation est à nouveau possible, en mode alterné. ( Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)