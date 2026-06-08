Crash d’hélicoptère dans le Loiret : un gendarme tué, deux autres blessés

Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s’est écrasé dimanche après-midi dans le Loiret, faisant un mort et deux blessés, tous les trois gendarmes, selon un premier bilan donné à l’AFP par des sources proches du dossier.

Les deux blessés sont la femme qui pilotait l’appareil et le mécanicien, ont précisé ces sources, selon lesquelles les circonstances du crash n’étaient pas établies dimanche soir.

"Toutes mes pensées accompagnent la gendarmerie nationale après le terrible accident d’hélicoptère survenu dans le Loiret. Chaque jour, en France, des milliers de femmes et d’hommes en uniforme risquent leur vie pour nous protéger", avait écrit en début de soirée le préfet du Loiret sur son compte X, sans plus de précision sur le lieu ou les circonstances du crash.

Sollicitée par l’AFP, la préfecture n’avait pas répondu dimanche soir.

L’hélicoptère de la gendarmerie s’est écrasé sur le territoire de la commune de Bray-Saint-Aignan, dans un massif de la forêt domaniale d’Orléans, où des techniciens de l’identification criminelle se sont rendus, ont indiqué des médias locaux.

Selon la radio Ici Centre-Val de Loire, l’hélicoptère avait survolé la zone pendant plusieurs heures dimanche à la recherche d’un adolescent disparu la veille au soir, qui a été retrouvé depuis.

AFP