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Le Département lance un appel à candidature pour la 63ème édition du Salon international de l'agriculture

  • Publié le 23 juillet 2026 à 12:03
Département : les agriculteurs réunionnais récompensés au salon international de l'agriculture

Du 27 février au 7 mars 2027, se tiendra la 63ème édition du Salon international de l’agriculture, à Paris Expo Porte de Versailles. Le Département de La Réunion, en partenariat avec la Région Réunion et la Chambre d’Agriculture, met en place le "Village Réunion" qui regroupera l’ensemble des exposants réunionnais pour offrir une meilleure visibilité et promouvoir le savoir-faire local. (Photo : Département)

Pour participer au salon adressez votre demande par mail à : [email protected]. Vous pouvez candidater jusqu'au 31 août 2026 et le nombre de places est limité. 

Département, Salon de l'agriculture, Zoom

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