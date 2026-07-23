Grève chez Derichebourg-OI : la Civis exige le rétablissement total de la collecte des déchets

Alors qu'un mouvement social au sein de l’entreprise Derichebourg OI perturbe fortement la collecte sur les communes de Saint-Pierre et de Petite-Île, la Civis a annoncé la mise en demeure l'entreprise ce mercredi 22 juillet 2026 afin qu'elle respecte "ses obligations contractuelles". Une seconde mise en demeure a été effectuée ce jeudi. À défaut d’un retour complet à la normale dans les deux prochains jours, la Civis mettra en œuvre une procédure de mise en régie et fera procéder, aux frais de l'entreprise, à l’exécution d’office des prestations nécessaires afin d’assurer la continuité du service public. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Malgré les démarches engagées par l’intercommunalité et la reprise d’un service minimum depuis le 21 juillet, les moyens déployés demeurent insuffisants. De nombreux secteurs restent durablement non collectés, entraînant une accumulation des déchets sur la voie publique et une dégradation préoccupante des conditions de salubrité", déplore la Civis.

Face à cette situation, l'intercommunalité "constate que les engagements contractuels pris par Derichebourg OI pour garantir la continuité du service, notamment en cas de mouvement social, ne sont pas pleinement respectés".

"La persistance de ces dysfonctionnements fait désormais peser un risque sanitaire majeur, dans un contexte de recrudescence de la leptospirose à La Réunion, ainsi qu’un risque pour la sécurité publique, en raison notamment des dépôts de déchets présents sur la voie publique", alerte la Civis.

Le président de la Civis, David Lorion a donc décidé d’adresser une deuxième mise en demeure à la société Derichebourg OI, afin qu’elle rétablisse, dans un délai de 48 heures, l’exécution intégrale du service de collecte sur l’ensemble des secteurs concernés, conformément aux obligations prévues par le marché public.

"À défaut d’un retour complet à la normale dans le délai imparti, la Civis mettra en œuvre la procédure de mise en régie prévue au contrat et pourra faire procéder, aux frais du titulaire, à l’exécution d’office des prestations nécessaires afin d’assurer la continuité du service public, sans préjudice des pénalités contractuelles et de toute autre voie de droit", prévient la Civis.

La Civis "réaffirme que la protection de la santé publique, la sécurité des habitants et la continuité du service public demeurent ses priorités absolues" et qu'elle "poursuivra, avec la plus grande fermeté, toutes les démarches nécessaires pour défendre les intérêts des administrés et obtenir un rétablissement complet de la collecte dans les meilleurs délais".

Pour toute information complémentaire, les habitants peuvent consulter le site, les réseaux sociaux de la Civis ou contacter le numéro vert 0800 501 501 (appel gratuit).

- Une grève qui s'enlise -

Le mouvement de grève des salariés de Derichebourg Océan Indien a débuté le 13 juillet 2026. Ces derniers déplorent le manque de dialogue social entre les salariés et la direction lors des dernières Négociations Annuelles Obligatoires (NAO). Malgré plusieurs réunions de négociation, aucun accord n'a, à ce jour, permis de mettre fin au conflit.



Les représentants des salariés regrettent "que le climat des négociations se soit dégradé". Selon les délégués syndicaux et plusieurs salariés présents, "le ton employé par le Président de Derichebourg Océan Indien lors des échanges en visioconférence a été ressenti comme inadapté et irrespectueux, ce qui n'a pas favorisé un dialogue social apaisé".



Ce vendredi 17 juillet, les salariés ont appris qu'un directeur d'agence de l'Hexagone, Alexandre Bellens, devait se rendre à La Réunion.



Cette décision a suscité une forte incompréhension. Les salariés s'interrogent "sur les dépenses engagées par l'entreprise pour financer des billets d'avion, des hébergements et des véhicules de location afin de faire venir des représentants de métropole, alors que leurs revendications salariales continuent d'être refusées". Une partie des salariés perçoit cette décision comme une "provocation".



Par ailleurs, les revendications des salariés s'appuient également sur des données économiques publiques. Le Document d'enregistrement universel 2024-2025 du groupe Derichebourg indique que la branche "Services aux collectivités", dont "relève l'activité de collecte des déchets, a réalisé un chiffre d'affaires de 184,4 millions d'euros avec une marge d'EBITDA de 20,6 %".

- Une entreprise "bénéficiaire" -

"Les comptes sociaux 2025 de Derichebourg Océan Indien, déposés au greffe, font apparaître une entreprise bénéficiaire, avec notamment : un chiffre d'affaires d'environ 9,38 millions d'euros, un EBITDA (EBE) d'environ 917 000 €, un résultat d'exploitation d'environ 941 000 €, un résultat net bénéficiaire d'environ 416 000 €", détaillent les salariés.

Au regard de ces éléments, ils considèrent "que leurs revendications sont légitimes et qu'une revalorisation des salaires et des primes est justifiée".

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