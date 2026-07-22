Grève chez Derichebourg-OI : la CIVIS met l'entreprise en demeure pour rétablir la collecte des déchets

Depuis plus d’une semaine, un mouvement social au sein de l’entreprise Derichebourg OI, titulaire du marché de collecte des déchets, perturbe fortement la collecte sur les communes de Saint-Pierre et de Petite-Île. Malgré la mise en place d’un service minimum, de nombreux secteurs demeurent insuffisamment desservis. En conséquence, la Civis a mis en demeure l'entreprise afin qu'elle respecte "ses obligations contractuelles" et qu'elle communique, "dans un délai de 24 heures, les moyens humains et matériels qu’elle entend mobiliser afin d’assurer un rétablissement effectif du service". (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Depuis le début de la grève, "des déchets s’accumulent sur la voie publique, entraînant une dégradation des conditions de salubrité et faisant peser un risque sanitaire croissant pour les habitants", déplore la Civis, qui "ne peut accepter que la continuité du service public soit durablement compromise".



Après cette mise en demeure, "si les moyens engagés sont jugés insuffisants", la Civis "pourra ainsi recourir aux dispositifs prévus par le contrat afin d’assurer la continuité du service public".

"La protection de la santé publique demeure une priorité absolue. La multiplication des déchets non collectés favorise le développement de nuisances, attire les animaux errants et les nuisibles et peut engendrer des risques pour l’hygiène et la sécurité des habitants", estime l'intercommunalité.

La Civis "poursuivra, avec la plus grande fermeté, toutes les démarches nécessaires pour obtenir le rétablissement complet du service dans les meilleurs délais".

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