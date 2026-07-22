Sainte-Marie : les comptes de campagne de Céline Sitouze validés

La Commission Nationale des Comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), a validé et approuvé ce mercredi 22 juillet 2026 les comptes de campagne de Céline Sitouze, tête de liste lors des municipales à Sainte-Marie en mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Cette décision atteste de la régularité et de la transparence de la gestion financière de la campagne", indique la commune.

"Nous nous félicitons de cette validation par la CNCCFP. Cette validation nous conforte. Nous allons désormais nous atteler à mettre en œuvre en toute sérénité notre programme électoral pour les années à venir en toute sérénité", déclare Céline Sitouze.

Le dimanche 22 mars, Céline Sitouze, soutenue par Huguette Bello, s’est imposée avec 53,51 % des suffrages exprimés devant Jean-Louis Lagourgue et Richard Nirlo, deux candidats de droite, et deux anciens maires de la ville.

Les deux hommes n'étaient pas parvenus à s'entendre pour le second tour.

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